Pokljuka pripravljena na SP, zdravstveni delavci med navijači

Preveč snega

Na Pokljuki je obilica snega za boje svetovnega prvenstva. FOTO: Leon Vidic

Do prvih tekmovanj na biatlonskem svetovnem prvenstvu na Pokljuki je natančno 14 dni. Na Rudnem polju ob obilici snega potekajo zadnje priprave, v organizacijskem odboru tekmovanja, kjer izpostavljajo, da so pripravljeni, pa poudarjajo, da bodo skušali narediti vse, da ogled tekme omogočijo vsaj nekaterim zdravstvenim delavcem.»Še vedno si prizadevamo, da bi gledalce pripeljali vsaj simbolično, da bi kdo navijal v živo in da bi se tisti, ki so se že dvakrat cepili in se borili s covidom, lahko udeležili tekmovanja ter navijali za domače in tuje biatlonce,« je ob predstavitvi prvenstva povedal predsednik organizacijskega odboraKot je pojasnil, gre za zahvalo tistim, ki so bili najbolj izpostavljeni v boju proti covidu 19. »Simbolično bi bili tudi predstavniki vseh gledalcev. Obenem s tem odpiramo možnosti za druge športne prireditve, da bi tisti državljani, ki bodo cepljeni, šport lahko naredili bolj živ, kot je bil v preteklem letu. Veliko bo odvisno od tega, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh, a velja povabilo in če se bo le dalo, bomo to možnost tudi izkoristili,« je še povedal Kacin.Priprave na SP, ki se bo začelo 9. februarja, gredo h koncu. »Pokljuka je dobro organizirana. Imamo veliko snega in kar je zelo pomembno, tudi veliko boljšo infrastrukturo. Zase lahko rečem, da si želimo še, da bi naša ekipa na čelu z olimpijskim podprvakomuspela doseči tudi kakšen izjemen rezultat. Tekmovalci si to zaslužijo, za nas pa bi bila to pika na i. Predvsem pa si želimo, da bi vsi tisti, ki bodo prišli na Pokljuko, ostali zdravi. V času covida 19 je to še kako zahtevna operacija,« je dejal Kacin.»Prizorišče je pripravljeno, o tem sem se prepričal na lastne oči. Mnogokrat govorimo o pomanjkanju snega, zdaj imamo obraten položaj in ga je prej preveč. Ampak Pokljuka je pripravljena, zadnji detajli se sicer še urejajo, a lahko ugotovim, da sta prizorišče in organizacijski odbor pripravljena na izvedbo,« je dobro delo marljivih pokljuških delavcev potrdil tekmovalni direktor Mednarodne biatlonske zvezeZa Pokljuko je prijavljenih 350 tekmovalcev iz 32 držav, kot pa je povedal generalni sekretar OO, jih do konca tedna pričakujejo še nekaj. »Skupaj pričakujemo udeležence iz 36 držav, akreditiranih imamo tudi 378 predstavnikov medijev in medijskih delavcev, ki bodo poskrbeli, da bo šla slika in zgodba s Pokljuke v svet. V živo bo poročalo 21 televizijskih in radijskih postaj, zaradi situacije s covidom 19 pa številne tudi od doma,« je povedal Farčnik.