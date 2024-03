Najprej odpovedali polete deklet, nato pa še tekmo fantov

Številni privrženci naših smučarskih skakalcev so se veselili današnjega popoldneva in nove preizkušnje v poletih, predvsem po imenitni petkovi kvalifikacijski predstavi Petra Prevca, toda močan veter v Vikersundu kroji spored po svoje.

Tako so današnjo žensko tekmo na tem norveškem prizorišču morali odpovedati, moško, predivdeno za 16.uro, pa so prvič prestavili za pol ure, nato še enkrat za pol ure, ob 17., ko bi se preizkušnja morala začeti, pa so jo odpovedali..

Slovenski tekmovalni cilji so kot vedno visoki, ta konec tedna pa je še pod prav posebnim drobnogledom, saj predstavlja generalko veliki planiški praznik ob finalu sezone 2023/24.