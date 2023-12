Porazen uvod slovenske reprezentance

S kvalifikacijami pred šprintersko tekmo v prostem koraku se je v Dobbiacu/Toblachu (Ita) začela novoletna turneja v smučarskem teku oz. Tour de Ski. Uvodne kvalifikacije sta dobila Švedinja Jonna Sundling in Francoz Lucas Chanavat. Nihče od slovenskih predstavnikov se ni prebil med prvo trideseterico in v izločilne boje.

V ženski konkurenci sta na 1362 metrov dolgi progi nastopili Eva Urevc in Anja Mandeljc. Prva je bila po polovici proge še 30., je za zmagovalko kvalifikacij zaostala 13,79 sekunde in končala na 38. mestu, Mandeljčeva je zaostala 17,85 sekunde in bila 56.

Miha Šimenc je bil s 37. mestom in zaostankom 8,48 sekunde najboljši Slovenec v moških kvalifikacijah. Izločilne boje je zgrešil za 85 stotink sekunde. Vili Črv (+ 13,06) je bil 62., Anže Gros (+16,39) 83., Miha Ličef (+ 18,73) pa 89.

V Dobbiacu v nedeljo in ponedeljek sledita še tekmi na razdaljo. Novoletna turneja se nato seli v švicarski Davos, končala se bo 7. januarja v italijanskem Val di Fiemmeju z vzponom na Alpe Cermis.