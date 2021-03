Poskusil bo izboljšati tudi svetovni rekord

Več o Tandejem stanju bo znano danes popoldne

Prve podatke o poškodbah nesrečnega Daniela Andreja Tandeja je včeraj pozno popoldne posredoval dr. Tomislav Mirkovič, vodja zdravstvene službe pri OK Planica: »Daniel je bil v reševalno vozilo sprejet v nezavesti, moral je biti intubiran in mehansko predihavan. Po stabilizaciji je bil s helikopterjem prepeljan v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Preliminarni testi so obetavni. Zdaj bomo počakali 24 ur, ko bomo teste ponovili. Več bomo tako vedeli jutri popoldne.«

Rezultati tekme za svetovni pokal v Planici (HS-240):

1. R. Kobajaši (Jap) 452,5 (235.5, 244.5), 2. Eisenbichler 445,1 (232.5, 238.5), 3. Geiger (oba Nem) 431,3 (224.5, 238), 4. Hayböck (Avs) 430,2 (230.5, 227), 5. Pavlovčič 428,2 (231.5, 228.5), 8. D. Prevc 418,9 (231, 222), 17. Jelar 400,2 (213, 224.5), 19. P. Prevc 395,1 (212, 220.5), 25. Bartol 374,8 (206, 213), 26. C. Prevc 373,5 (214, 204), 27. Kos 369,5 (201.5, 206), 28. Lanišek 369,4 (205.5, 202.5), 29. Zajc 369,3 (213, 200.5), 30. Semenič (vsi Slo) 365,9 (212.5, 200).

Domen Prevc je z osmim mestom izenačil svoj najboljši dosežek v tej sezoni. FOTO: Matej Družnik/Delo

Že pakiral in čakal na vrnitev v hotel, nato osvojil prve točke

244,5

metra daleč je v finalu poletel Rjoju Kobajaši, kar je največja daljava uvodnih dveh dnevov finala v Planici.

Rjoju Kobajaši se je takole veselil nadaljšega poleta dneva (244,5 m), s katerim je potrdil novo zmago v Planici, kjer je bil najboljši že pred dvema letoma. FOTO: Matej Družnik/Delo

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (23/25):

1. Granerud (Nor) 1544, 2. Eisenbichler 1098, 3. Stoch (Pol) 944, 8. Lanišek 752, 15. Pavlovčič 463, 24. P. Prevc 198, 26. Jelar 163, 30. D. Prevc 141, 41. C. Prevc 74, 45. Zajc 60, 46. Bartol 58, 57. Semenič 18, 68. Kos 4, 71. Presečnik (vsi Slo) 3.

V senci grozljivega padca norveškega skakalnega zvezdnika, svetovnega prvaka v smučarskih poletih iz Oberstdorfa 2018, je minila uvodna tekma 42. finala svetovnega pokala v Planici. Slovenci so vnovič pokazali, da so rojeni letalci na smučeh. Med najboljšo trideseterico se je namreč prebilo rekordnih deset naših skakalcev, kolikor so jih imeli doslej v finalu preizkušnje na letalnici le še Norvežani (v Vikersundu leta 2015).Najbolje razpoložena slovenska »orla« sta bila včerajin, ki sta po hudem boju izvlekla peto oziroma osmo mesto. Toda po uvodni seriji jima je kazalo še bolje, saj je bil najmlajši od bratov Prevc drugi, 22-letni Mojstrančan pa tretji. Potihem sta se spogledovala celo z uvrstitvama na zmagovalni oder, od katerega pa sta ju v finalu oddaljili manjši napaki v zahtevnejših razmerah z vetrom v hrbet. Zaradi tega jima je po tekmi ostalo tudi nekaj grenkega priokusa.»Malce me žre, vendar vem, kaj sem v drugi seriji naredil narobe. Iz napak se učimo in na tem lahko gradim. S tekmo sem na splošno zadovoljen. Če bi mi kdo pred njo ponudil peto mesto, bi podpisal zanj, saj je to še vedno vrhunski dosežek,« je bil zadovoljen Pavlovčič, potem ko si je priboril svojo sedmo uvrstitev med elitno deseterico v svetovnem pokalu. Z njo se je v skupni razvrstitvi povzpel na 15. mesto. Všeč mu je, da je zraven in da že vse od sredinega uradnega treninga na letalnici bratov Gorišek kaže stanovitne polete, ki so odličen obet tudi za današnjo tekmo (15.00).Veseli tudi opazen premik naprej pri Domnu Prevcu. »V uvodnih dveh dneh mi je še nekaj manjkalo, upam, da bom to odkril še pravočasno. Da bom potem z odskočne mize odrinil še bolj čisto in prenesel višjo hitrost, s pomočjo katere bom lahko v zraku tudi bolj užival,« je 21-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih v mešani coni iskal svoje rezerve, ki jih bo poskušal izčrpati že danes. A se zaveda, da bo moral ostati potrpežljiv in iti korak za korakom – iz poleta v polet. »Vsekakor pa je dobro vedeti, da si lahko kljub napak(ic)am hitro v vrhu, kar je nadvse dobrodošlo za samozavest,« je še dejal Domen, ki je z osmim mestom izenačil svojo najboljšo uvrstitev v sezoni.Dobro razpoložen je bil tudi, ki je pristal na 17. mestu, dve mesti za njim je preizkušnjo končal, preostali naši skakalciinpa so se drug za drugim zvrstili med 25. in 30. mestom. Med njimi je bil še posebej zadovoljen Kos, ki se je s 27. mestom veselil svojih prvih (štirih) točk za svetovni pokal. »Po prvem poletu sem že pospravil svoje stvari in čakal na vrnitev v hotel, saj res nisem pričakoval, da se bom uvrstil v finale,« je priznal 21-letni Moravčan, ki je za pičlo desetinko točke ugnal tudi v tej sezoni našega najboljšega reprezentanta Laniška. Kot je pristavil tri leta starejši Domžalčan, tokrat ni bil pravi, iz svojega zornega kota pa je edino pozitivno stvar videl v tem, da so se vsi Slovenci dokopali do točk.»Zmeraj je lepo, kadar imaš stoodstotni izkupiček, ko ga imaš z deseterico fantov, pa ni več ničesar za dodati. No, manjkala je le še pika na i – stopničke, ki bi naredile današnji dan za nas še toliko bolj poseben. Žal so se nam tokrat izmuznile, na srečo pa imamo na voljo še tri tekme, da jih osvojimo,« je glavni trener naše skakalne vrstepotegnil črto pod včerajšnjo preizkušnjo ter svoj pogled že uperil proti preostalim tekmam v Planici, kjer se sicer kot doma v Hačimantaiju očitno počutiJaponski as, ki si od leta 2019 lasti rekord letalnice bratov Gorišek (252 m), je včeraj slavil prepričljivo zmago (tretjo v sezoni in skupno 19. v svetovnem pokalu) pred Nemcemain. »Upam, da mi bodo tudi v naslednjih dneh uspevali tako dobri poleti,« si je zaželel Kobajaši in na vprašanje, ali je po njegovem možno izboljšati svetovni rekord, odvrnil: »Tega ne vem, bom pa poskusil ...«