V 78. letu je po hudi bolezni v Ljubljani preminil Štefan Seme, nekdanji hokejski reprezentant, dolgoletni trener, ki se je izobraževal tudi na znameniti hokejski katedri v Pragi.

Kot reprezentančni selektor je vodil izbrano vrsto SFRJ na OI 1984 v Sarajevu, in takrat v moštvu zbral 22 slovenskih hokejistov ter se uspešno uprl pritiskom, češ da bi moral biti pri moštvu tudi kdo od igralcev iz Zagreba ali Beograda. Zanj je bil ključen kriterij kakovosti in takrat so dejansko hokejisti jeseniške in ljubljanske šole močno izstopali. Sicer jevzgojil kopico mladih hokejistov, njegova dnevna soba je bila kar v tivolski dvorani.

V prvih letih samostojnosti je bil direktor slovenskih reprezentanc, pomagal je tudi pri ambicioznem projektu na Bledu, se uspešno predstavil pred mikrofonom tudi kot strokovni TV komentator.

Po upokojitvi je redno rekreativno igral tenis, bil tudi neutrudni organizator mednarodnih veteranskih turnirjev in pri tem letošnjem sta mu nazadnje, ko je bil že v bolniški postelji, pomagali partnerka Simona in hčerka Lina.

V Ljubljani smo ga redno srečevali na kolesu, redno je obiskoval športne prireditve, predvsem pa je bil nepogrešljiv na tivolskih med hokejskimi dogodki.