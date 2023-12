Nika Prevc še drugič zapored preskočila vso konkurenco

Nika Prevc (267,4 točke) je zmagala v Garmisch-Partenkirchnu, kjer se je začela polovična novoletna turneja svetovnega pokala smučarskih skakalk. Druga je bila Norvežanka Eirin Maria Kvandal (254,5), tretja pa Kanadčanka Abigail Strate (247,4). Prevčeva je dosegla svojo drugo zmago v svetovnem pokalu in drugo zapored.

V prvi seriji je s 133 m postavila nov rekord skakalnice za ženske, na kateri sicer tekmujejo prvič. Ema Klinec je bila 11. (223,6), Nika Križnar 14. (217,1), Ajda Košnjek pa 25. (198,2). Taja Bodlaj je na 31. mestu (88,8) finale zgrešila za dve točki. Na 52. mestu je med 54 tekmovalkami že v kvalifikacijah izpadla Katra Komar.

»Saj ne vem, kaj bi povedala. Vse sem pokazala na tekmi. Super, da mi je tole uspelo. Čakati je vedno dolgočasno, a vseeno sem pred finalom vedela, na kaj moram paziti in na to sem se osredotočila. Zagotovo je bilo nekaj posebnega, ko sem bila visoko na ramah sotekmovalk po tekmi. Lepo mi je, ne znam tega niti povedati,« je takoj po slavju povedala Nika Prevc.

Osemnajstletnica je dosegla drugo zaporedno zmago v svetovnem pokalu in je znova vodila po prvem skoku tekme. S 136,5 metra dolgim skokom je prepričljivo vodila po prvi seriji prejšnje tekme 18. decembra v Engelbergu, kjer je nato slavila prvo zmago v svetovnem pokalu pred Emo Klinec, šesta je bila tedaj Nika Križnar.

Na prvi tekmi skakalk v pokalu na tem nemškem prizorišču je imela Prevčeva na čelu pred finalom znova prednost. Kvandalova je na drugem mestu zaostajala za 7,5 točke, za 8,2 pa tretja Eva Pinkelnig, najboljša športnica Avstrije tega leta. Pinkelnigova je branilka velikega kristalnega globusa za zmago v seštevku pokala v prejšnji sezoni. Bila je najboljša v kvalifikacijah in je imela s 129,5 m doslej rekord naprave. Tega ji je v uvodni seriji s 133 metri odvzela Nika Prevc.

Še Oberstdorf

Eva Pinkelnig je imela velike težave pri doskoku v finalu in je za 1,4 točke zaostala za Abigail Strate, četrto po prvem skoku, ter na četrtem mestu izgubila zmagovalni oder. Kvandalova je skočila 132,5 m, a brez doskoka. Ko je Prevc po 130 metrih v finalu še doskočila v skoraj popoln telemark, je bilo jasno, da bo prva. Ko je bilo to potrjeno na semaforju, se je z visoko dvignjenimi smučmi znašla na ramah svojih reprezentančnih kolegic.

Prevčeva je bila edina Slovenka med deseterico že pred finalom. Ema Klinec je bila po prvi seriji 13., Nik Križnar 21., Ajda Košnjek pa 27. Najprej Križnar in nato Klinec sta v finalu prevzeli vodstvo in nato nekoliko napredovali na lestvici, vendar je bil zaostanek za novi vrhunski uvrstitvi tokrat prevelik. Slovenke tudi v kvalifikacijah niso bile v ospredju, Prevčeva je bila kot najboljša 15., mesto za njo je bila Klinčeva, v zadnjih dnevih nekoliko bolna Križnarjev je bila 18., Košnjekova 22. in 28. Bodlajeva.

Skakalke se bodo sedaj preselile v Oberstdorf, kjer se bodo 1. januarja na drugi in zadnji novoletni tekmi pomerile najprej ob 15. uri v kvalifikacijah, ob 16.15 pa v prvi seriji tekme.