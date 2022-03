Timi Zajc je osvojil še osmo slovensko kolajno na prvenstvih letalcev. V Vikersundu je zaostal le za svetovnim prvakom, domačim favoritom Mariusom Lindvikom.

»Prva misel, takoj ko sem prišel do črte za padec, je bila, da sem preveč metrov tam pustil. Ko pa je nastopil še Kraft (Stefan, op. STA), sem uvidel, da bi lahko tudi zmagal. Ampak ... nimam kaj. Včeraj in predvčerajšnjim se sploh nisem umestil med favorite za odličja,« je v prvi izjavi po nastopu dejal Zajc.

Komaj 21-letni slovenski skakalec je dodal, da je na prvenstvu v letenju neizmerno užival. »V vseh poletih sem zelo užival, dosegel tudi osebni rekord, danes je bil zame brez dvoma super dan,« je dodal novopečeni svetovni podprvak in dodal, da je to njegova najboljša sezona v karieri in obliž na planiško rano iz leta 2020 ter krizo, ki je sledila.

»Pri vsakem poletu sem pustil pet, deset metrov, to je dejstvo. A s tako visokega naleta pri teh daljavah sem imel veliko težav v drugem delu poleta in nisem mogel pristajati v telemark. Danes pa sem šel v finalu z nižjega naleta, tudi zadel odskok in ko sem videl, da sem čez zeleno črto, sem si rekel: 'Dovolj je!' Danes sem zelo užival, skakal čez zadnjo rdečo črto, tako da nimamo kaj 'komplicirati',« je zatrdil Zajc in poudaril: »Medalja je medalja!«

Bronast je bil svetovni rekorder Avstrijec Stefan Kraft (837,5 točke), drugi po treh serijah. S tem je Kraft, katerega rekordna znamka 253,5 metra je za zdaj ostala nedotaknjena, osvojil še svoj drugi bron po Kulmu 2016, kjer je naslov prvaka osvojil Peter Prevc.

Prav slednji, ki ima s SP v poletih že popolno zbirko kolajn, je z odličnim finalnim poletom z 808,2 točke napredoval na četrto mesto.

»Danes je bil kar uspešen dan. Kratke metre sem 'izkoristil' že v poskusni seriji. Na tekmi sem nastopil dovolj odločno, odločno sem vztrajal čez celoten prelet. Škoda druge serije, kjer bi še kaj lahko potegnil, a čezse za zdaj še ne morem. Predvsem prvi skok je tisti, ki je prinesel užitke. Tudi, če sta dva tehnično ista, a eden 240, drugi pa 220 metrov, je tisto, kar je čez 230 metrov, res užitek,» je priznal Peter Prevc.

Anže Lanišek (806,1) je bil peti, Domen Prevc (802,2) pa šesti.

Peter Prevc je morebitno kolajno izpustil v drugi seriji poletov. FOTO: Geir Olsen/AFP

»Škoda, da ne štejeta le prva in zadnja serija,« je v smehu dejal Lanišek, ki je v finalu pristal pri 231 metrih in dodal, da nima razloga za slabo voljo: »Sem pa zelo zadovoljen, srečen, da se mi je nekako odprlo na letalnici. Danes sem bil pri prvem skoku še zelo pozen, a ne glede na vse, sem naredil lepo povezavo in me je še vseeno odneslo daleč. To je v redu.«

Zadovoljen je bil tudi Domen Prevc, ki je po težavni sezoni pokazal dobre polete: »Rezultatsko sem zelo zadovoljen. Sami skoki bi bili lahko danes še za odtenek boljši, ampak, kot pravim. Uspela mi je nekakšna vrnitev na najvišjo raven, zato si lahko šesto mesto štejem za zelo lep rezultat.«

V nedeljo za konec prvenstva sledi še moštvena tekma, na kateri bo sicer nastopilo le sedem reprezentanc. Današnje uvrstitve Slovencev nakazujejo, da so prvi favoriti za zlato kolajno.