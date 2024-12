Prodali že 75.000 vstopnic

O tem, da bo osrednje tekmovanje predolimpijske zime v alpskem smučanju odmevno in zelo dobro obiskano, že dolgo ni dvoma. Ni je namreč dežele, kjer bi toliko pozornosti namenjali tej športni panogi, kot prav v Avstriji. Cenjeno smučarsko središče Saalbach-Hinterglemm na Solnograškem bo od 4. do 16. februarja 2025 drugič doslej pripravilo svetovno prvenstvo, za to prihajajoče so prodali doslej rekordnih 75.000 vstopnic.

Pred vrati pa so dnevi božično-novoletnih obdarovanj in pod marsikatero smrečico naše severne soseščine se bo znašla v pisane barve ovita vstopnica za katero od tekem spektakla na snegu.

Prireditelji se spogledujejo s prihodom prek 150.000 obiskovalcev, zmogljivost tribun v ciljnem prostoru posamezne tekme je 15.000 gledalcev.