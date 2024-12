Hirscher po strgani križni vezi: Projekt je končan

Smučarski as Marcel Hirscher, ki to sezono po vrnitvi v svetovni pokal tekmuje za Nizozemsko, si je na ponedeljkovem treningu v domačem Reiteralmu strgal križno vez v levem kolenu in že končal sezono.

Petintridesetletnik je v izjavi za javnost svoje smučarske znamke sporočil: »Križna vez je šla, projekt je končan.« Iz posnetka, ki ga je Hirscher objavil na Instagramu, je razvidno, da je v zadnjem zavoju veleslalomskega treninga nekoliko zdrsnil z linije ter se nato brez padca ujel in v bolečinah prijel za koleno. »To je bila moja zadnja vožnja sezone. Kar ostaja, je ljubezen do smučanja. Hvala vsem za podporo,« je še dodal dvakratni olimpijski in sedemkratni svetovni prvak.

Hirscherja, ki od letos nastopa za Nizozemsko, domovino svoje svoje matere, so v ponedeljek v Gradcu operirali. Iz njegove ekipe so dodali, da bo moral izpustiti glavni cilj sezone - svetovno prvenstvo v domačem Saalbach-Hinterglemmu februarja prihodnje leto.

Zmagovalec 67 preizkušenj za svetovni pokal in osemkratni dobitnik velikega kristalnega globusa med sezonama 2011/12 in 2018/19, se je letos s posebnim povabilom Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) vrnil v svetovni pokal, a ni posegel po visokih uvrstitvah.

Nastopil je na treh preizkušnjah v tehničnih disciplinah in točke osvojil v Söldnu, kjer je uvodni veleslalom končal na 23. mestu. V Leviju in Gurglu je v slalomu ostal brez uvrstitve.

Hirscher se je po informacijah avstrijskega časnika Kronen Zeitung pripravljal na tekme tehničnih disciplin v Val d'Iseru 14. in 15. decembra, potem ko se je odločil izpustiti veleslalomsko preizkušnjo v Beaver Creeku prihajajoči konec tedna.