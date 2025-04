Rus ujel legendarnega Kanadčana, ta mu je poslal sporočilo (VIDEO)

Ruski hokejski zvezdnik Aleksandr Ovečkin je na tekmi lige NHL med Washingtonom in Chicagom izenačil rekord Kanadčana Wayna Gretzkyja po številu golov v karieri. Za zmago Washingtona s 5:3 je prispeval dva in kotira pri številki 894. Lov Ovečkina na rekord, ki se je nekoč zdel nedosegljiv, je skorajda končan. Na tekmi s Chicagom je dosegel 893. in 894. v karieri, s tem drugim se je izenačil z Gretzkyjem. Njegov naslednji zadetek bo pomenil, da bo sam na vrhu večne lestvice.

»Wayne mi je napisal sporočilo pred tekmo. Rekel je, zadeni trikrat. To je nekaj posebnega, poseben trenutek. Sijajen za hokej, za naš klub, za navijače v Washingtonu. Zabavno je in lepo je biti v družbi s takimi imeni,« je za spletno stran lige dejal Ovečkin. Gol za izenačenje z Gretzkyjem, ki je bil tudi na tribunah v Washingtonu, je Ovečkin dosegel 15 minut pred koncem za 4:3. Do izenačenja rekorda je prišel na 1486 tekmah v ligi NHL.

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar in njegovi kralji bodo igrali danes zvečer po slovenskem času, ko jih čaka obračun z Edmontonom. Tekma bo v dvorani Crypto.com Arena ob 22. uri po slovenskem času.

Seznam najboljših po golih v NHL :

1. Wayne Gretzky (Kanada) 894 golov

. Aleksander Ovečkin (Rusija) 894*

3. Gordie Howe (Kanada) 801

4. Jaromir Jagr (Češka) 766

5. Brett Hull (ZDA) 741

76. Anže Kopitar (Slovenija) 438*