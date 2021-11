Sanjska skakalna sobota se nadaljuje: po 1. seriji Lanišek vodi, Zajc 3.

Pisano športno soboto bodo iz slovenskega zornega kota očitno najbolj zaznamovali člani in članice reprezentance v smučarskih skokih. Po imenitni predstavi deklet v Nižnem Tagilu se očitno sijajna bera Sloveniji obeta tudi na Finskem, prav na Laponskem, kjer dobri mož v decembrskem času obdaruje otroke po vsem svetu. In očitno tudi najboljše skakalce: če bi sodili po 1. seriji bosta med njimi kar dva naša aduta na stopničkah!

Anže Lanišek in Timi Zajc sta namreč skočila po 141 metrov, to pa je bila tudi najboljša daljava uvodne serije. Po ocenah pa je zdaj s 160 točkami na vrhu Lanišek, drugi je Japonec Rjoju Kobajaši (158,6; daljava 138,5), na 3. mestu je Zajc (156,8). Uvrstitve drugih Slovencev ob polčasu na Finskem: 16. C. Prevc (128,5 m), 28. P. Prevc (125,5), 30. Kos (123,5).