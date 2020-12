Sanjski dan Martina Čatra v Val d'Iseru!

Martin Čater ni mogel verjei svojim očem, ko je prismučarl v cilj. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Upal na petnajsterico

Po poškodbi se vrnil še močnejši



Izidi smuka v Val d'Iseru:

Svetovni pokal skupno (6/38):

Val d'Isere – Štartna številka 41pred prvim smukom v novi sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju ni obetala večjega podviga, vendar je prekosil tudi svoja najbolj optimistična pričakovanja. Z izjemnim nastopom celi dve uri po začetku preizkušnje v Val d'Iseru je prekosil vso mednarodno konkurenco in si prismučal prvo zmago na preizkušnjah najvišje ravni. Najvišja dotedanja uvrstitev tekmovalca iz Pečovnika pri Celju, ki bo 20. t. m. praznoval 28. rojstni dan, je bila 8. mesto iz Wengna 2019.Izjemen uspeh za slovenske smučarje v hitrih disciplinah, ki od zmage24.februarja 2017 v Kvitfjellu niso posegali po najvišjih mestih, je pomenil šok za celotno svetovno elito. Še posebej za Avstrijca, ki se je s štartno številko povzpel na vrh razpredelnice in sam pri sebi računal, da bo na njem tudi ostal. Toda Čater ga je z izjemnim nastopom prehitel za 22 stotink sekunde, Švicarpa se je moral zadovoljiti s tretjim mestom s 27 stotinkami zaostanka.»Upal sem na uvrstitev med najboljšo petnajsterico, nisem pa računal na takšen podvig. Včasih imaš dobre občutke, pa na tekmi ne gre. Morda sem se bal uvrstitve na 50. mesto. Na mojo srečo je bila proga imenitno pripravljena in je omogočala dobro smučanje vsem. Z današnjim uspehom sem si okrepil samozavest, saj se mi je v preteklosti neredko dogajalo, da dobrega smučanja s treningov nisem znal prenesti na tekme,« je po zmagi poudaril Martin Čater.Junak dneva je tretji slovenski zmagovalec moških smukov za svetovni pokal po(prvi v Garmisch-Partenkirchnu 2007 in Bormiu 2009) in Klinetu. Pred tem se je Čater najvišje uvrstil 17. januarja letos s 6. mestom na wengenski alpski kombinaciji in na superveleslalomu v Kvitfjellu 26. februarja 2017. Danes pa se je veselil šele šeste uvrstitve v najboljšo deseterico v svetovnem pokalu.Čater na uradnih dveh treningih ni bil v ospredju, dosegel je 22. in 23. čas. Na sobotnem superveleslalomu je celo ostal brez točkovnega izkupička. V zadnjem obdobju naš najuspešnejši alpski smučar v hitrih disciplinah, ki je vedno kazal izjemni talent. Njegov nekdanji trenerga je celo po slogu primerjal s slovitim švicarskim asom, a je imel tudi veliko težav s poškodbami. Na lanskem svetovnem prvenstvu v Åreju si je poškodoval koleno pri smukaškem treningu in moral pod kirurški nož. Vrnil se je še močnejši.Slovenski alpski smučarji in smučarke so sicer zbrali že 85 zmag v svetovnem pokalu: 27 v moški konkurenci in 58 v ženski.Na današnji tekmi s številnimi presenečenji je do točk prišel tudi Kline na 28. mestu.2. Otmar Striedinger (Avt) 2:04,89 +0,223. Urs Kryenbühl (Švi) 2:04,94 +0,274. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 2:05,03 +0,365. Johan Clarey (Fra) 2:05,09 +0,426. Beat Feuz (Švi) 2:05,20 +0,537. Andreas Sander (Nem) 2:05,24 +0,578. Matthias Mayer (Avt) 2:05,26 +0,599. Romed Baumann (Nem) 2:05,27 +0,6010. Dominik Paris (Ita) 2:05,29 +0,621. Alexis Pinturault (Fra) 2762. Marco Odermatt (Švi) 2613. Filip Zubčić (Hrv) 2084. Henrik Kristoffersen (Nor) 1565. Lucas Braathen (Nor) 1556. Loic Meillard (Švi) 1457. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1359. Tommy Ford (ZDA) 129Alexander Schmid (Nem) 129