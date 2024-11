Mikaela Shiffrin odlično razpoložena v Avstriji

Američanka Mikaela Shiffrin vodi po prvi vožnji drugega ženskega slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Gurglu. Shiffrin, ki lovi 99. zmago, si je zagotovila 13 stotink sekunde prednosti pred Švicarko Wendy Holdener. Od petih Slovenk na startu sta se v finale uvrstili Andreja Slokar na 17. (+1,66) in Neja Dvornik na 21. mestu (+1,85). Avstrijka Katharina Liensberger na tretjem mestu zaostaja 52 stotink sekunde.

Preostale tri Slovenke so bile prepočasne za finalno vožnjo. Že po prvi vožnji so tekmo v Avstriji končale Ana Bucik Jogan (+3,18; 43.), Lila Lapanja (+3,94; 57.) in Nika Tomšič (+4,17; 59.). Prvo vožnjo je v cilju končalo 61 tekmovalk. Druga vožnja z dvema Slovenkama se bo začela ob 13.30.