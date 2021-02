Shiffrinova z zmagovito šifro

Američanka Mikaela Shiffrin je osvojila zlato kolajno v alpski kombinaciji na svetovnem prvenstvu alpskih smučark v Cortini d'Ampezzo za njen šesti naslov prvakinje. Druga je bila Slovakinja Petra Vlhova z 0,86 sekunde zaostanka, tretja pa Michelle Gisin iz Švice z 89 stotinkami zaostanka. Maruša Ferk je bila 10. (+5,04). Meta Hrovat, druga Slovenka na startu, je po obetavni slalomski vožnji, imela je pete in šeste vmesne čase, v zaključku druge discipline kombinacije odstopila.



»Sploh zame, pa tudi za druge tekmovalke, ni bilo česa za izgubiti, je ena tekma v sezoni. To je bil moj prvi start v alpski kombinaciji in tudi zaradi tega je bilo manj kakšnih pričakovanj. Vse, kar je bilo treba narediti, je bilo to, da sem dala vse od sebe in tudi sem, pač se ni izšlo,« je po tekmi povedala Hrovatova.



»Takoj sem vedela, da so ključna prva tri vrata, potem pa je treba imeti dober ritem do konca. Podlaga je bila res težka, sploh za dekleta, za kombinacijski slalom. Z današnjim dnem sem zadovoljna, bil je super superveleslalom, komaj čakam naslednje tekme, ki bodo spet hitre, te smučke so malce preveč kratke,« je na nevajenost na slalom opozorila Ferkova.

Jutri paralelna veleslaloma

Italijanka Federica Brignone je vodila po superveleslalomu, druga je bila njena rojakinja Elena Curtoni, ki je pred slalomom zaostajala zgolj za stotinko, tretja pa Shiffrinova s šestimi stotinkami zaostanka. Deveta je bila Maruša Ferk (+0,67), 17. pa Meta Hrovat (+1,28) med 30 uvrščenimi od 34 tekmovalk na startni listi.



Dokaj položen in preprost slalom, a z zelo poledenelo podlago, je bil usoden že na startnem delu za Brignonejevo, ki je nastop končala že po vsega nekaj sekundah. Curtonijeva je nato prišla do cilja, a jo je že tretja po vrsti, Shiffrinova, prehitela za 2,4 sekunde, Američanka se je na koncu tudi veselila zlata. Prvenstvo v Cortini se bo nadaljevalo jutri s paralelnim veleslalomom s Tino Robnik, Hrovatovo, Nejo Dvornik in Andrejo Slokar ter Žanom Kranjcem, Štefanom Hadalinom in Aljažem Dvornikom.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: