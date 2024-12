Šok terapija pri Olimpiji obrodila sadove

Šok terapija s trenersko menjavo je pri hokejistih Olimpije očitno obrodila sadove. Zmaji, ki jih je namesto Anttija Upija Karhule vodil dosedanji pomočnik Andrej Tavželj, so namreč po daljšem času spet okusili slast zmage v ICEHL.

Ljubljančani so v današnjem 31. kolu razširjenega avstrijskega prvenstva v Tivoliju s 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) premagali igralce Fehervarja. Za zeleno-bele, ki so sicer zaostajali z 0:1, sta ob dvakratnem strelcu Nicku Boninu (42. in 46.) v polno zadela še Marcel Mahkovec (38.) in Nik Simšič (48.).

Olimpija – Fehervar 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 1800, sodniki: Piragić, Režek (glavna), Hribar, Puff.

Strelci: 0:1 – Brown (Messner, 34.), 1:1 – Mahkovec (Kapel, 38.), 2:1 – Bonino (Simšič, Mahkovec, 42.), 3:1 – Bonino (Simšič, 46.), 4:1 – Simšič (Sabolič, 48.).

Kazenske minute: Olimpija 11, Fehervar 13.

Olimpija, ki je dosegla prvo zmago po 1. decembru, bo do konca tega koledarskega leta odigrala še tri tekme; v četrtek, 26. t. m., bo gostila Asiago, dva dni pozneje bo gostovala pri Pustertalu, zadnjo letošnjo tekmo pa bo odigrala doma 30. decembra proti Dunaju.