Kralji že izničili zaostanek, a na koncu se ni razpletlo po njihovih željah

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v NHL gostovali pri igralcih kluba Nashville Predators in doživeli tesen poraz. Plenici so bili po podaljšku boljši s 3:2 (1:0, 1:0, 0:2; 1:0).

Gostitelji so že bolje odprli tekmo in po dveh tretjinah vodili že z 2:0. Plenilce je v 15. minuti v vodstvo popeljal Kanadčan Zachary L'Heureux, na 2:0 pa je povišal njegov rojak Jonathan Marchessault. Toda Kralji se niso vdali v usodo. V zadnji tretjini so z goloma Kanadčana Quintona Byfielda (v 50. minuti) in Američana Alexa Laferriera (54.) izničili zaostanek in izsilili podaljšek.

Justus Annunen (desno), finski vratar pri Nashville Predators, je zbral 22 obramb. FOTO: Steve Roberts/Usa Today Sports

Zdelo se je že, da bodo gostje izkoristili psihološko premoč, vendar pa je nato že na začetku druge minute dodatnega dela igre njihovo usodo zapečatil Američan Nick Blankenburg, ki je zabil zmagoviti gol za Nashville.

Slovenski kapetan Anže Kopitar je na ledu prebil skoraj 19 minut, njegova (strelska) statistika pa je tokrat ostala prazna. Proti vratarju domačega moštva, Fincu Justusu Annunenu, ki je zbral 22 obramb, je sprožil le en strel.