Skakalni tabor na SP ne skriva cilja, ki je kolajna

Bor Pavlovčič. FOTO: Blaž Samec/Delo

Peter Prevc. FOTO: Miha Šimnovec/Delo

Nemški Oberstdorf bo naslednja dva tedna prizorišče bojev za kolajne v smučarskih skokih, smučarskem teku in nordijski kombinaciji. Kot so sporočili organizatorji, se bo za 24 kompletov kolajn borilo 750 športnikov iz 60 držav.Glavni trenerje določil, da bodo v Nemčiji tekmovaliinPrevc terr.Tudi za letos so si slovenski skakalci kot enega glavnih ciljev sezone določili odličje na SP. Lanišek in tudi Pavlovčič sta na zadnjih tekmah v Klingenthalu in Zakopanah pokazala, da bosta v širšem krogu favoritov tudi v Oberstdorfu.»Trening doma je bil lep, točen tak, kot sem si ga predstavljal. Delali smo v miru, brez nekega vrveža. Forma je takšna, kot je bila. V bistvu gremo na prvenstvo lahko z mirno glavo. Res se že veselim prvenstva,« je pred odhodom v Nemčijo povedal Hrgtota.Prvi slovenski adut Lanišek je izpostavil sproščenost. »Je zelo pomembna. Ne glede na to, ali si na tekmi ali doma, vedno skušaš biti čim bolj sproščen. Nekaj časa sem preživel tudi z družino, s sinom. Mislim, da mi je to dalo še dodatnega zagona. Cilje je kolajna,« je glavni Laniškov izziv.V širšem krogu favoritov je vedno najizkušenejši mož Peter Prevc.»Vedno raje počakam, da se tekme, uradni trening začnejo. Potem vidim, kje sem.Pritisk je od samega sebe. Nisem bil še velikokrat v položaju, ko se je od prvega skoka naprej potrebno boriti za mesto na tekmi. Prvi cilj je, da pridem v ekipo za tekmo,« je bil še skromen najstarejši od treh bratov Prevc.Prva tekma skakalce čaka v soboto, 27. februarja, ko se bodo pomerili za kolajne na srednji napravi, v nedeljo sledi še tekma mešanih ekip.