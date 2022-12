Jakov Fak še najboljši, sanjski nastop Polone Klemenčič

Moški sprint v Kontiolahtiju na Finskem je potrdil razmerje moči v svetovnem pokalu v biatlonu v sezoni 2022/23. Na prvih 18. mestih so tekmo končali reprezentanti iz štirih držav in Švicar Nicklas Hartweg. Do točk sta prišla tudi Slovenca Jakov Fak in Alex Cisar.

Norveška, Nemčija, Švedska in Francija po pričakovanjih obvladujejo novo sezono biatlonskega svetovnega pokala. Tekmovalci iz teh držav so na tekmi v Kontiolahtiju na Finskem zasedli prvih 15. mest, sledi mladi Švicar Niklas Hartweg, ki je bil hiter že na prvi tekmi, za njim pa še po en Nemec in Norvežan.

Vnovič vse kaže, da se oblikujeta dve jakostni skupini, pri čemer je razveseljivo, da so se Norvežanom skupaj s Francozi kot ekipa letos približali še Švedi in Nemci, ki so v zadnjih sezonah izstopali s posamezniki.

Razred zase v Kontiolahtiju je bil prvi favorit sezone in štirikratni olimpijski prvak iz Pekinga Johannes Thingnes Bø, ki je kljub zgrešenemu strelu za 10 sekund ugnal rojaka Sturlo Holma Laegreida in za 28,8 Nemca Romana Reesa, ki sta streljala brezhibno.

Slovenski izkupiček je slabši od pričakovanj. Vnovič je bil najboljši Jakov Fak na 21. mestu z zaostankom 1:31 minute, a je zgrešil dve tarči, z enim kazenskim krogom bi se boril za želeno deseterico.

»Tekaški nastop je bil precej boljši od strelskega. Upam, da bom jutri bolj zanesljiv in bom malce bolj sproščen. Tekaško mislim, da sem trenutno zelo dober, le malce bolj umirjen in sproščen moram biti na strelišču. Zelo dobra novica za tekmovalca je tudi to, da sem imel zadnji krog četrti ali peti tekaški čas, kar je zelo spodbudno in dober občutek. Če jutri še boljše streljam, se ni treba bati za dober rezultat,« je po tekmi za SZS povedal Fak.

Norvežan Johannes Thingnes Bø je bil razred zase na Finskem. FOTO: Vesa Moilanen/AFP

Mlademu Alexu Cisarju je koncentracija na strelišču popustila le enkrat, po drugem streljanju je bil še 30., nato pa v zadnjem krogu v smučini v primerjavi z Bøjem izgubil 43 sekund in zdrsnil na 38. mesto. Z drugimi točlkami v karieri je vseeno lahko zadovoljen,.

Na nedeljsko zasledovanje sta se uvrstila še Lovro Planko in Anton Vidmar na 46. in 48. mestu. Razočaral pa je Rok Tršan, ki je v četrtek prikazal izjemno formo v štafeti, danes pa na isti razdalji ni našel ritma in kljub le enemu zgrešenemu strelu je bil 73. V zadnjem krogu je njegov zaostanek zrasel več kot minuto.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je Bøe, pritekel si je že 56. zmago v karieri, za točko prehitel Šveda Martina Ponsiluomo, ki je bil 13. Fak je na 22. mestu.

Avstrijki zmaga, veselje tudi med napimi tekmovalkami

Vrhunsko predstavo pa je vnovič pokazala Polona Klemenčič, ki je z zaostankom 52,4 sekunde resda zasedla šele 21. mesto, a za tretjim mestom po kazenskem krogu zaostala vsega 28 sekund. Zmagala je Avstrijka Lisa Theresa Hauser.

Klemenčičeva je že na posamični tekmi presenetila z 19. mestom, danes pa potrdila napovedi v slovenskem taboru, da je v poletni sezoni izjemno napredovala. S popolnim nastopom, strelsko ničlo in dodatno energijo po brezhibnem streljanju, bi se vmešala celo v boj za stopničke.

Polona Klemenčič je bikla kljub 21. mestu zelo blizu stopničkam. FOTO: Matej Družnik/Delo

Gre za dosežke, ki jih slovenski ženski biatlon čaka že več let. A danes je vidnejšo uvrstitev preprečila izjemna zgoščenost dosežkov, saj so tekmovalke med šestim in 26. mestom tekmo končale znotraj 30 sekund. Izjemen boj se s tem obeta tudi na nedeljskem zasledovanju, kjer bo imela 25-letna slovenska reprezentantka lepo izhodišče.

Manj uspešna je bila Živa Klemenčič, ki je zgrešila tri strele in s 71. mestom ostala tudi brez želene zasledovalne tekme.

Odločilo je streljanje, ki ga je Avstrijka opravila brez napake. Italijanka Lisa Vittozzi je v kazenski krog zavila enkrat in zaostala 17,1 sekunde, Švedinja Linn Persson, ki je na strelišču prav tako zadela vseh 10 tarč, pa je bila z zaostankom 24,2 sekunde tretja.

Vittozi je danes prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokal, zelo visoko pa je z 19. mestom tudi Klemenčič.

V Idre Fjallu pa so dekleta s pokalom IBU že opravila. Lena Repinc je zasedla 21. mesto, Anamarija Lampič 32. in Klara Vindišar 52. Posebej izstopa Lampičeva, ki je na prvih dveh streljanjih zgrešila dve tarči, na zadnjem strelskem postanku pa vseh pet. Z ničlo bi zmagala.