Federica Brignone vodi, Slovenki zaostali več kot štiri sekunde

Na prvi vožnji veleslaloma za svetovno prvenstvo v Saalbach-Hinterglemmu je bila najhitrejša Italijanka Federica Brignone. Velikih 67 stotink sekunde je zaostala Novozelandka Alice Robinson, tretja je Američanka Paula Moltzan (+1,24). Druga vožnja bo ob 13.15.

Neja Dvornik je zaostala več kot štiri sekunde. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Slovenki se nista izkazali, Neja Dvornik je zaostala 4 sekunde in 31 stotink, Ana Bucik Jogan pa še dve stotinki več. Zasedli sta 21. in 22. mesto. Aktualna svetovna prvakinja iz Meribela izpred dveh let, Američanka Mikaela Shiffrin, je tekmo izpustila. Na štartnem seznamu je kar 109 tekmovalk iz 51 reprezentanc, med njimi takšne, ki v svetovnem pokalu ne tekmujejo.

Ana Bucik Jogan ni bila dovolj hitra za dvajseterico. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Boris Strel, Mateja Svet in Tina Maze so trije Slovenci, ki so osvajali kolajne na tekmah v veleslalomu na SP. Mazejeva je pred 14 leti v Garmisch-Partenkirchnu kot prva in za zdaj edina Slovenka osvojila naslov svetovne prvakinje.