Slavje Petre Vlhove, Andreja Slokar pridobila šest mest

Slovakinja Petra Vlhova je bila najhitrejša na slalomski tekmi za svetovni pokal alpskih smučark v Courchevelu. Drugo mesto je pripadlo Američanki Mikaeli Shiffrin (+0,24), tretje pa Avstrijki Katharini Truppe (+2,06). Najuspešnejša Slovenka je bila Andreja Slokar na desetem mestu. Za zmagovalko je zaostala za 3,38 sekunde.

Šestindvajsetletna Ajdovka je bila na prvi progi 16., na drugo pa je bila ob prihodu v cilj druga, a na koncu pridobila šest mest. To je njena druga uvrstitev med dobitnice točk v sezoni, v ameriškem Killingtonu je bila sedma.

Točke je osvojila tudi Neja Dvornik, ki je na drugi progi pridobila štiri mesta in bila 20. (+3,91). Tudi za Korošico so bile to druge točke v sezoni, potem ko je bila v Killingtonu 18. Ana Bucik je po dveh ne najboljših predstavah ob koncu druge presmučala količek in ostala brez uvrstitve. Na prvi progi je bila 19.

Andreja Slokar se je povzpela s 16. mesta na 10. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Boj za zmago je potekal med najboljšima slalomistkama zadnjih sezon. Po nastopu na prvi progi je imela Shiffrinova 17 stotink prednosti pred Vlhovo, obe pa sta bili daleč pred konkurenco. V drugo je Slovakinja z najboljšim izidom prevzela vodstvo za 2,06 sekunde in izzvala Američanko na vrhu. Ta je po celotni postavitvi malce izgubljala v primerjavi z največjo tekmico in ciljno črto prečkala 24 stotink za veliko tekmico.

Vlhova manjša zaostanek na vrhu

Za Vlhovo je bila to jubilejna 30. zmaga na tekmah svetovnega pokala, 21. v slalomu in druga letos v tej disciplini. Že 23-krat sta Slovakinja in Američanka zasedli prvi mesti na tekmah svetovnega pokala. Trinajstkrat je bila boljša Shiffrinova, desetkrat Vlhova.

V skupni slalomski razvrstitvi je Vlhova nekoliko zmanjšala zaostanek za Shiffinovo. Ta ima 330 točk, Vlhova pa 280. Od Slovenk je najvišje Slokarjeva na 17. mestu (62 točk). V skupnem seštevku je 700 točk po 12 tekmah zbrala Shiffrinova, druga je Italijanka Federica Brignone (557), ki pa v slalomu ne nastopa.

Naslednje ženske tekme svetovnega pokala bodo v Lienzu. Tam bosta 28. in 29. decembra na sporedu veleslalom in slalom.

V petek bo na sporedu nočni slalom za moške v italijanski Madonni di Campiglio.