Razmišljala že o koncu kariere in po daljšem času spet slavila zmago

Z ženskim veleslalomom za svetovni pokal v kanadskem Mont Tremblantu, ki je po natanko 40 letih spet gostil najboljše alpske smučarke na svetu, je najbolje opravila Federica Brignone. Italijanska veteranka, ki je po koncu prejšnje sezone že razmišljala o tem, da bi sklenila svojo športno pot, je po dobrem poldrugem letu spet okusila slast zmage v tej osnovni smučarski disciplini.

Brignonejeva, ki je vodila že po prvi progi, je v razburljivi tekmi za 0,21 sekunde prehitela drugouvrščeno Slovakinjo Petro Vlhovo. »Na drugi progi se nisem počutila najbolje. Zdelo se mi je, da izgubljam čas. Zaradi tega sem si ves čas govorila, da moram pritiskati, kolikor le lahko. Ko sem prismučala v cilj in na semaforju rezultatov videla, da sem spredaj, nisem mogla verjeti svojim očem. Zares si nisem mislila, da lahko zmagam,« je bila vidno presenečena 33-letna Italijanka, potem ko je slavila deveto veleslalomsko zmago in skupno 22. na preizkušnjah za svetovni pokal.

Italijanka Federica Brignone je bila najhitrejša na veleslalomu v Tremblantu. FOTO: Eric Bolte/Usa Today Sports

V zgodovino se je vpisala tudi kot najstarejša zmagovalka veleslaloma v svetovnem pokalu; pred njo si je ta rekord lastila Avstrijka Anita Wachter, ki je štela 32 let in 319 dni, ko je 28. decembra 1999 opravila z vsemi tekmicami v Lienzu.

Tretje mesto je osvojila ameriška šampionka Mikaela Shiffrin (+ 0,29), ki je na nehvaležno četrto mesto potisnila Švedinjo Saro Hector (+ 0,56). Tik za njo je pristala švicarska zvezdnica Lara Gut-Behrami (+ 0,59).

Ana Bucik ni skrivala razočaranja po odstopu. FOTO: Eric Bolte/Usa Today Sports

Slovenke so zaostale za pričakovanji. Ana Bucik je po napaki grdo padla in odstopila že sredi prve proge, Andreja Slokar (+ 3,89) in Neja Dvornik (+ 3,95) pa sta bili z 41. oziroma 42. mestom prepočasni za uvrstitev v finale. Kot je sporočil glavni trener slovenske ženske ekipe v tehničnih disciplinah Grega Koštomaj, je Bucikova pri padcu staknila udarec v glavo, tarnala pa je tudi zaradi bolečin v predelu levega kolka.

Vrstni red v svetovnem pokalu: Skupno: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 410, 2. Petra Vlhova (Svk) 346, 3. Sara Hector (Šve) 274, 4. Lara Gut-Behrami (Švi) 245, 5. Federica Brignone (Ita) 220 ... 22. Ana Bucik (Slo) 58 34. Andreja Slokar (Slo) 36 49. Neja Dvornik (Slo) 13. Veleslalom: 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 245, 2. Federica Brignone (Ita) 220, 3. Petra Vlhova (Svk) 166, 4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 160, 5. Sara Hector (Šve) 150 ... 19. Ana Bucik (Slo) 34.

Jutri bo v tem kanadskem smučarskem središču, ki je že danes privabil veliko glasnih navijačev, še en ženski veleslalom (ob 17.00 in 20.15 po srednjeevropskem času)..