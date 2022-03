Upa, da jih bo rezultatska brca v zadnjico prebudila

Prvi od dveh smukov za svetovni pokal alpskih smučarjev letos v Kvitfjellu na Norveškem se je razpletel s pravim trilerjem in velikim presenečenjem. Zmagovalca sta dva, Kanadčan Cameron Alexander in Švicar Niels Hintermann. Gre za tekmovalca, ki nista sodila v krog favoritov. Slovenci so ostali brez točk. Medtem ko so medijski poročevalci že razglasili Švicarja Hintermanna za zmagovalca preizkušnje, se je s številko 39 na sam vrh na svojem komaj štirinajstem štartu v svetovnem pokalu izstrelil 24-letni Alexander. Kanadčan je doslej imel samo eno uvrstitev v najboljšo deseterico na smukih za svetovni pokal, pa še to deseto mesto pred dvema letoma prav v Kvitfjellu.

Tako Alexander kot 26-letni Hintermann, ki je po mami Sonji Hladnik slovenskega porekla, do svojega 15 leta je bil član smučarskega kluba Kranjska Gora, sta progo prevozila z enakim časom 1:44,42 minute. Od favoritov je tretje mesto zasedel Avstrijec Matthias Mayer, olimpijski superveleslalomski prvak, ki je zaostal 12 stotink sekunde. Na četrtem in petem mestu sta pristala olimpijski smukaški prvak iz Pekinga, Švicar Beat Feuz, in vodilni v smukaškem seštevku zime, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, z zaostankoma 19 oziroma 20 stotink sekunde za zmagovalnim parom.

Slovencem se prvi od dve smukov na olimpijski progi Olympiabakken, enem od prizorišč zimskih iger leta 1994 v Lillehammerju, ni posrečil. Niti enemu od slovenske četverice se ni uspelo uvrstiti med trideseterico in s tem dobitnike točk za svetovni pokal. Najboljši slovenski izid je z 41. mestom postavil Miha Hrobat (+1,81). Boštjan Kline je bil po večji napaki, ki se mu je primerila že na prvi prelomnici, daleč od pričakovanj na 51. mestu (+2,33), Martin Čater je tekmovanje končal kot 53. (+2,37). Nejc Naraločnik je slovenske nastope zaokrožil na 60. mestu (+2,88). »Pričakovali smo boljši izplen, predvsem od Boštjana, ki je na treningih smučal odlično. Žal se mu je zgodila napaka, druge dele pa je odpeljal tako, kot je treba in je imel zelo dobre čase. Jutri je nov dan, Boštjan dobro smuča in me ne skrbi, da se ne bi zbral. Ostali pa so še nekaj dolžni in upam, da jih tale brca v rit od danes malce prebudi,« je z Norveške sporočil slovenski trener Grega Koštomaj.