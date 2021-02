Slovenci v hitrih disciplinah sopihajo v ozadju

Dominik Paris je zmagovalec smuka na progi Kandahar v Garmisch-Partenkirchnu. Italijan je dobil zadnji moški smuk za točke svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom v alpskem smučanju. Slovenci so bili daleč od rezultatov, s katerimi bi si povrnili načeto smukaško samozavest. Najboljši Martin Čater je bil 31. Paris je po poškodbi kolena prvič zmagal v svetovnem pokalu. Pred današnjim smukom je nazadnje slavil konec decembra 2019, ko je dobil oba smuka v Bormiu.



Paris se je na vrh razpredelnice zavihtel kot peti na startu. Za 37 stotink sekunde je prehitel zmagovalca obeh smukov v Kitzbühelu Švicarja Beata Feuza, Avstrijca Matthiasa Mayerja pa je na tretje mesto potisnil za 40 stotink sekunde. V smukaškem seštevku pred zadnjima dvema moškima smukoma je trdno v vodstvu Feuz (406 točk) pred Mayerjem (358) in Parisom (288). Glede na informacije, da bi lahko zaradi novega koronavirusa odpadla smukaška postaja na Norveškem v Kvitfjellu, se Feuzu nasmiha četrti zaporedni smukaški globus.

Moški z ženskega starta

Na Bavarskem so le spravili pod streho smukaško preizkušnjo, potem ko so se spopadali z neugodnimi vremenskimi razmerami in so morali zaradi pretoplega vremena smuk s sobote, ko bo superveleslalom, prestaviti na petek. Tekmovalci so smučali s starta ženskega smuka. Start preizkušnje so znižali, ker na vrhu moškega smuka ni bilo dovolj prostora, da bi lahko tekmovalci držali zadostno medsebojno varnostno razdaljo za preprečitev morebitnih okužb z novim koronavirusom.



Prvi slovenski start je bil pri številki 18, ki jo je nosil Čater, ta pa je prišel v cilj z velikim zaostankom 2,98 sekunde in ni prehitel nikogar. Na koncu je 30. mesto in vsaj simbolno točko zgrešil za stotinko. Po nastopu Slovenca so tekmo za nekaj časa prekinili, ko je v zrak po napaki ravno na skoku vrglo Avstrijca Josefa Ferstla in je priletel v zaščitne mreže z veliko hitrostjo. Na srečo so ga mreže zadržale, sprožil se mu je tudi zaščitni meh in se je po padcu takoj dvignil na noge. Boštjan Kline je v cilj prišel z zaostankom 3,63 sekunde za 41. mesto, Miha Hrobat pa smuka ni končal.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: