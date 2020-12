Slovenke na uvodni postaji sezone brez Klinčeve

V pretekli sezoni svetovnega pokala je bila med Slovenkami najvišje Nika Križnar. FOTO: Lisi Niesner/Reuters



Glavni cilj sezone kolajna na SP

Svetovni pokal za ženske 2020/21:

Potem ko je smučarskim skakalkam zaradi koronskih razmer odpadlo uvodno prizorišče v Lillehammerju, s seznama tekem so črtali tudi vse azijske postojanke, bodo ta teden dočakale prvo tekmo nove zime. Zjutraj so odpotovale v avstrijski Ramsau, a brez najboljše slovenske skakalke, ki je bila namreč na torkovem testu pozitivna na novi koronavirus.Še v torek je glavni trener reprezentancena treningu v Planici izpeljal interne kvalifikacije za zadnje mesto v šestčlanski ekipi, pri čemer so imele nastop na uvodni tekmi svetovnega pokala v sezoni že zagotovljen Ema Klinec,in. V boju medinje bila boljša prva in vse je kazalo, da bo najizkušenejša v domačem taboru ostala doma.Vendar, kot je po treningu razkril Zupančič, je prva slovenska skakalka zadnje dni zbolela, zato je dejal, da v pripravljenosti drži vso ekipo. Ta je pred odhodom v Avstrijo opravila testiranje na novi koronavirus. Vsa dekleta z izjemo Klinčeve, ki je že pred tem imela simptome covidne bolezni, so bila negativna, 22-letnica pa je morala ostati doma.»Res nimamo sreče. Končno so nas pri miru pustile večje poškodbe in upal sem, da bomo naposled v sezono krenili stoodstotni. Zdaj pa to. In ravno pri Emi, za katero sem še pred izvidi testa povedal, da je ta čas po mojem mnenju ne glede na konkurenco pripravljena tudi za zmago. No, tudi Nika, ki je imela nekaj težav s hrbtenico, prejšnji teden pa si je še zvila gleženj, je zelo močna. Prav tako Urša, ki ima še malo strahu, a verjamem, da ga bo uspešno premagala,« je o pripravljenosti deklet povedal Zupančič. Ta se je s svojimi varovankami na novo zimo največ pripravljal na ledeni smučini v Kranju, nato na 120-metrski skakalnici v Planici - skakalke letos na nordijskem svetovnem prvenstvu prvič čaka tudi tekma na veliki napravi.»Ko so nam zaprli Planico zaradi karantenskega mehurčka za polete, smo konec tedna opravili priprave v Ramsauu. V ponedeljek in torek pa smo spet skakali v Planici. Ema je ta čas v najboljši formi, a je nekaj zbolela,« je še pred novico o pozitivnem testu pred novo sezono razmišljal selektor in dodal, da je bilo težko dekleta motivirati za trening, ko so tekme odpadale ena za drugo.»In ne le to, to je zanje tudi finančni izpad. Poleti smo imeli, denimo, le eno od sedmih predvidenih tekem. Upam, da bodo vsaj azijske tekme skušali nadomestiti. Vseeno smo držali kar dober ritem. Veseli smo Ramsaua, naslednji teden imamo v Planici državno prvenstvo, pred novim letom odpotujemo še na priprave v Oberstdorf, kjer bo to sezono svetovno prvenstvo. Nato se že začnemo pripravljati na prvi vrhunec, domačo tekmo na Ljubnem,« je o pripravah v koronski sezoni še povedal Zupančič.Preteklo sezono svetovnega pokala je še tretjič zaporedoma dobila Norvežanka, najboljši Slovenki Nika Križnar in Ema Klinec sta sezono skupno končali na sedmem oziroma osmem mestu. Slovenke pa so bile v pokalu narodov pete.»Tudi preostala dekleta so dobro trenirala in osebno jih pričakujem na nekoliko višjih mestih kot lansko sezono,« je še dejal Zupančič, ki je skakalkam letos kot glavni cilj začrtal kolajno na SP. »Naš glavni cilj je gotovo kolajna na SP v Oberstdorfu. Vemo, da nas letos prvič čaka tekma več - tudi na veliki skakalnici. Računamo pa seveda še na kakšno presenečenje v sezoni.«Tudi Klinčeva je o svojem cilju za sezono jasno povedala, da na SP šteje le kolajna: »Moj cilj sezone je seveda SP in kolajna v Oberstdorfu. Želim pa si tudi izboljšati skupno uvrstitev svetovnega pokala.«Skakalke imajo na koledarju ta čas 16 tekem svetovnega pokala, domača tekma na Ljubnem ob Savinji bo to zimo že od 22. do 24. januarja. Glavni vrhunec sezone, svetovno prvenstvo, jih čaka od 23. februarja do 7. marca.5./6.12. Lillehammer (Nor) 2 posamični tekmi - ODPADLO18.12. Ramsau (Avt) 1 posamična8./10.1. Sapporo (Jap) 2 posamični - ODPADLO14./17.1. Zao (Jap) 2 posamični, 1 ekipna - ODPADLO--------------------------------------------------------------------22./24.1. Ljubno (Slo) 1 posamična, 1 ekipna--------------------------------------------------------------------29./31.1. Titisee-Neustadt (Nem) 2 posamični5./7.2. Hinzenbach (Avt) 2 posamični10./14.2. Peking (Kit) 2 posamični - ODPADLO18./20.2. Rasnov (Rom) 1 posamična, 1 mešana--------------------------------------------------------------------- turneja Raw Air:12./14.3. Oslo (Nor) 1 posamična15./16.3. Lillehammer (Nor) 1 posamična17./18.3. Trondheim (Nor) 1 posamična--------------------------------------------------------------------19./21.3. Nižnij Tagil (Rus) 2 posamični26./28.3. Čajkovskij (Rus) 2 posamični