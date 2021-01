Zgodovinski uspeh slovenskih smučarskih skakalk na Ljubnem

Slovenske smučarske skakalke(96 m in 93 m),(84,5 m in 85,5 m),(90 m in 91,5 m) in(92,5 m in 88,5 m) so na Ljubnem navdušile z zgodovinsko prvo ekipno zmago v svetovnem pokalu.Naše reprezentantke so že odlično začele današnjo preizkušnjo na 94-metrski skakalnici pod Rajhovko. Po uvodni seriji so namreč izbranke glavnega trenerjazanesljivo vodile in tako potrdile vlogo favoritinj, v katero so skočile z odličnimi nastopi v včerajšnjih kvalifikacijah.Slovenke so imele po prvem »polčasu« 11,8 točke naskoka pred drugouvrščenimi Norvežankami, tretjeuvrščene Avstrijke pa so za našimi tekmovalkami zaostajale že za 18,3 točke. Na četrtem mestu so bile Japonke, pete pa Nemke. V finale so se prebile še Rusinje (6.), Francozinje (7.) in Poljakinje (8.). Tekmo je začelo rekordnih trinajst ekip.V finalu so naše tekmovalke še poveč(ev)ale prednost in zasluženo zmagale. Na koncu so imele 17,9 točke naskoka pred drugouvrščenimi Norvežankami , na najnižjo stopnico zmagovalnega odra pa so se povzpele Avstrijke, ki so za Slovenkami zaostale za 35,9 točke. Četrte so bile Japonke, pete Nemke, sledile so Rusinje, Francozinje in Poljakinje.Jutri bo na 94-metrski skakalnici pod Rajhovko na sporedu še posamična tekma za svetovni pokal.