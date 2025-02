Slovenska mešana četverica v Lake Placidu brez zmagovalnega odra

Slovenska četverica v postavi Ema Klinec, Nika Prevc, Domen Prevc in Anže Lanišek je na tretji mešani ekipni tekmi sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih zasedla četrto mesto. V ameriškem Lake Placidu so slavili Nemci pred Norvežani in Avstrijci.

Tudi na tretji mešani ekipni tekmi v sezoni so mesta na odru za zmagovalce zasedle enake reprezentance. Po zmagi Nemčije v Lillehammerju in Norveške v Willingenu je tokrat v Lake Placidu drugič slavila Nemčija, tokrat v postavi Agnes Riesch, Selina Freitag, Philipp Raimund in Andreas Wellinger. Drugo mesto je z zaostankom 12,8 točke zasedla Norveška, tretje pa Avstrija, ki je zaostala 21,8 točke.

Anže Lanišek: »Super skoki na mešani ekipni tekmi. Škoda za ostale, ampak je kar razumljivo, saj so imele punce v zadnjih treh urah dve tekmi. To je zelo težko in to je treba priznati. V Trondheimu bo nova priložnost, tam se pobira medalje.«

Slovenska četverica je že po prvih treh skokih v prvi seriji ostala brez možnosti za stopničke. Tako Ema Klinec kot Domen Prevc sta po svojih poskusih Sloveniji zagotovila četrto mesto, a je zaostanek za vodilnimi Nemci znašal že slabih 25 točk.

Slovensko četverico je skušala v boj za stopničke vrniti dvakratna zmagovalka posamičnih tekem v Lake Placidu Nika Prevc, a se ji je primerila večja napaka in zaostanek je precej narasel. Najbolje se je odrezal Lanišek, ki je postavil daljavo (127,5) in najboljši seštevek prve serije (134 točk), kljub temu pa je zaostanek za Nemčijo po prvi seriji znašal nekaj manj kot 50 točk.

Nika Prevc je v prvo storila napako. FOTO: Ina Fassbender/AFP

V drugem delu tekme so bile razlike prevelike, da bi se Slovenija vključila v boj za prva tri mesta. Ema Klinec je bila nato še slabih 30 točk slabša od tekmic, nekoliko bolje se je odrezal Domen Prevc, Nika Prevc pa je le našla boljše občutke s 119,5 m. Lanišek je tudi v drugo dosegel naj daljavo (129 m) in seštevek (135,8) in vložil kandidaturo za visoko uvrstitev na drugi posamični tekmi.

Nika Prevc: »Super dan je bil, saj smo na Prešernov dan poslušali Zdravljico na moj račun. Na mešani ekipni tekmi mi je pa škoda prvega skoka, ki se mi je res ponesrečil. Na srečo je bil drugi toliko boljši, da lahko grem mirno domov.«

Slovenija je tako po četrtem mestu v Lillehammerju in petem v Willingenu po diskvalifikaciji Timija Zajca v Lake Placidu še drugič to sezono zasedla četrto mesto. Zaostanek za stopničkami je na koncu znašal 63,9 točke, za vodilno Nemčijo pa 85,7. Naslednja mešana ekipna tekma bo najpomembnejša v sezoni, saj bo na sporedu na svetovnem prvenstvu v Trondheimu.

Program tekmovanj v Lake Placidu bodo danes sklenili moški na drugi posamični tekmi. Kvalifikacije se bodo začele ob 14.30, tekma pa ob 16. uri po slovenskem času.