Slovenski orli po novo ekipno zmago in prvo mesto v pokalu narodov

Četverico letalcev, ki bo v vlogi izrazitih favoritov, sestavljajo Žiga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Tekma bo za Slovence pomembna tudi v boju za zmago v pokalu narodov. Ta se po petkovi četverni zmagi nekoliko nenadejano nasmiha prav slovenskim orlom, ki so imeli še pred zadnjo periodo skokov v Oberstdorfu in Planici velik zaostanek za vrhom.

Slovenija je imela kar 694 točk manj od Avstrijcev, zdaj pa po izjemnem izkupičku kar 356 točk zaostaja pogojno rečeno le še za 294 točk. Samo v petek so, denimo, varovanci glavnega trenerja Roberta Hrgote v primerjavi z Avstrijci nadoknadili kar 245 točk.

Za zmago na ekipni tekmi bo reprezentanca prejela 400 točk, drugouvrščena 350, tretja 300 in tako naprej z razmaki po 50 točk do osmega mesta. Stanje v pokalu narodov je naslednje: Avstrija ima 5394 točk, Nemčija 5139, Slovenija 5100, Norveška pa 4872.

Sobota brez poskusne serije

»Res je, v pokalu narodov smo za zdaj na stopničkah, je pa jutri treba biti zbran do konca. Brez popuščanja je treba oddelati dva tekmovalna dneva. Letvica je postavljena visoko in to je treba upravičiti z odločnostjo, mirnostjo in osredotočenostjo, da se vse skupaj 'poklopi',« je v boju za zmago dejal Peter Prevc.

Organizatorji se sicer za ekipno tekmo spet bojijo močnega sonca, ki je povzročilo četrtkovo prestavitev kvalifikacij na popoldanski čas. Zato pred današnjo tekmo ne bo poskusne serije, preizkušnja pa se bo začela ob 9.45. V nedeljo bo posamična tekma ob 10. uri s poskusno serijo eno uro prej.