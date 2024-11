Slovenski skakalci odločni, da na Finskem popravijo vtis

Potem sta na uvodni postaji nove sezone svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Lillehammerju med Slovenci visoka pričakovanja delno zadovoljila le Anže Lanišek in Timi Zajc, preostale reprezentante na Finskem čaka pomemben vikend. Kot je dejal selektor Robert Hrgota, je bilo na uvodu preveč težav, zato morajo z ekipo v Ruki pokazati boljšo sliko.

Uvodni skakalni vikend predolimpijske zime se v olimpijskem Lillehammerju za slovensko moško vrsto ni odvil po (lastnih) pričakovanjih.

Čeprav so skakalci napovedovali dobre skoke, jim teh s priprav in treningov ni uspelo prenesti na tekmo. Najboljši dosežek celotnega vikenda je bil poleg četrtega mesta na uvodni tekmi mešanih ekip, ki sta ga Lanišek in Zajc dosegla skupaj z Niko Prevc in Emo Klinec, šesto mesto Laniška na sobotni tekmi. Osemindvajsetletnik je bil tudi edina svetla točka uvodnega vikenda, saj je na vseh treh tekmah pokazal visoko raven skakanja.

Nika Prevc se je najbolj izkazala na Norveškem, na sobotni tekmi je tudi slavila zmago. FOTO: Geir Olsen/AFP

Zgolj ena uvrstitev med najboljšo deseterico je zagotovo manj od pričakovanj slovenskega tabora. Lanišek in Zajc sta tudi edina Slovenca v petčlanski reprezentanci, ki sta uvodni skakalni konec tedna sploh prišla do točk svetovnega pokala.

Domen Prevc računa na boljše skoke in več sreče v deželi tisočerih jezer. FOTO: Dejan Javornik

Lovra Kosa, Žaka Mogela, ki sta obakrat obstala v prvi seriji, ter Domna Prevca, ki je imel obilo smole s padcem in z diskvalifikacijo, očitno čaka še nekaj dela, da se bodo lahko vrnili na raven nekdanjih dosežkov v svetovnem pokalu, je po Lillehammerju ugotavljal glavni trener.

To zagotovo ni bil začetek sezone, o kakršnem so sanjali slovenski reprezentanti, tudi ekipni svetovni prvaki iz Planice 2023.

»Z Lillehammerjem ne moremo biti zadovoljni. Anže in Timi sta sicer pokazala, da sta hitro lahko spet pri vrhu. Pri ostalih pa bo treba narediti korak naprej. Ta vikend smo imeli preveč težav, tega si ne bi smeli privoščiti,« je dejal Hrgota.

Hrgota s predstavami svojih varovancev ne more biti zadovoljen. FOTO: Blaz Samec

Tudi zato bo Ruka izjemno pomembna postojanka za slovenski tabor, da skakalci popravijo vtis, pokažejo dobro delo v času priprav na zimo in pridobijo pomembno samozavest za nadaljevanje sezone.

»Na nas je, da dvignemo glave in v Ruki pokažemo boljšo sliko,« je poudaril selektor, ki je na Finsko odpeljal isto peterico, kot je skakala na Norveškem, kjer bo do tekem vadila v Kuusamu.

»Naslednji teden bo nova priložnost in borili se bomo naprej,« je po uvodnem vikendu dejal Lanišek, Zajc pa je dodal: »Komaj čakam Ruko, upam, da bo malo lažje.«

Timi Zajc se veseli nastopov na Finskem. FOTO: Miha Šimnovec

V Ruki bosta v soboto in nedeljo dve posamični tekmi na skakalnici Rukatunturi. Dogajanje se bo v tem finskem zimskem središču začelo že v petek s treningi in kvalifikacijami za sobotno tekmo.