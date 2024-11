Ustjugovu odvzeli tudi olimpijski medalji iz Vancouvra

Gre za olimpijske igre leta 2010, in kot poroča spletna stran Mednarodne biatlonske zveze, so Jevgeniju Ustjugovu odvzeli zlato na tekmi s skupinskim startom, ob kolajno pa bo tudi bronasta ruska moška štafeta.

Novi olimpijski prvak bo tako postal legendarni Francoz Martin Fourcade, mesto je pridobil Slovak Pavol Hurajt, novi bronasti olimpijec pa bo po skoraj 15 letih Avstrijec Christof Sumann.

Legendarni Francoz bo po skoraj 15 letih dobil (še eno) zlato olimpijsko medaljo. FOTO: Jussi Nukari/AFP

Rusi so izgubili tudi štafetni bron. Tekmo so takrat dobili Norvežani pred Avstrijci in Rusi, novi nosilci kolajne pa so zdaj Švedi.

Velika tekmeca Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in Rus Jevgenij Ustjugov. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Ustjugov je bil vpleten tudi v ruski dopinški škandal v Sočiju 2014. Odločitve Casa mora uradno potrditi še Mednarodni olimpijski komite.