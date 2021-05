Slovenski trener prevzema vodenje čeških smučarskih skakalcev

Vasja Bajc je novi glavni trener češke reprezentance v smučarskih skokih, nad katero je bedel že med letoma 2004 in 2006. Slovenski strokovnjak bo skušal tamkajšnje skakalce vrniti na pota nekdanje slave.



»Zelo sem vesel, počaščen in ponosen, da sem po petnajstih letih spet dobil priložnost postati glavni trener češke skakalne vrste. Moj cilj je, da s Čehi dosežem bolje rezultate, kot so jih v minulih letih. Smučarski skoki imajo v tej državi bogato tradicijo. Zavedam se, da ne bo preprosto, to pa bo velik izziv zame,« je poudaril 59-letni Slovenec, ki je nazadnje vodil Madžarko Virag Voros.



Jakub Janda, ki si je pozimi 2005/06 pod Bajčevim vodstvom priskakal veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu in zdaj deluje pri češki smučarski zvezi, je vesel, da se je Vasja vrnil na Češko. »Po zadnji slabi sezoni smo se odločili, da bomo poiskali tujega trenerja. Odločili smo se za Bajca, ki dobro pozna naše skoke. Z njim kot glavnim trenerjem smo navsezadnje že slavili velike uspehe,« je pojasnil Janda.



Zadnja zima je bila za češke skakalce res katastrofalna. Ob odsotnosti Romana Koudelke, ki je zaradi poškodbe izpustil skoraj vso sezono, je bil v skupni razvrstitvi za svetovni pokal še najboljši Viktor Polašek šele na 69. mestu.

