Sonček jo je že pogrel, kolajna bi jo še bolj

Naslov svetovne prvakinje brani Norvežanka Maren Lundby.

Emo Klinec je od prve v kvalifikacijah Sare Takanaši ločilo 7,2 točke.

Anže Lanišek je imel na uvodnem treningu peti in drugi dosežek.

Japonska zvezdnica Sara Takanaši je med glavnimi kandidatkami za osvojitev zlate lovorike. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP



Hinzenbach je bil dobrodošla šola za Emo

Rezultati kvalifikacij v Oberstdorfu (HS-106):

1. Takanaši (Jap) 142,6 (103), 2. Kramer (Avs) 140,1 (101.5), 3. Klinec 135,4 (98), 4. Brecl 135,0 (102), 5. Križnar (vse Slo) 130,7 (98.5), 6. Iraschko-Stolz (Avs) 129,4 (95), 18. Bogataj (Slo) 117,3 (91.5).

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, že 53. po vrsti, se je komaj začelo, pa že diši po slovenski kolajni. Ali celo več njih. Ob tekaškem šprintu, v kateremsodi v ožji krog favoritinj, bo danes (17.00) na srednji napravi v Oberstdorfu še posamična tekma smučarskih skakalk, med katerimi so se z(3.),(4.) in(5.) včeraj v kvalifikacijah kar tri Slovenke prebile med prvo peterico. Naša četrta reprezentantkaje zasedla 18. mesto.Križnarjeva, ki je na Bavarsko pripotovala kot št. 1 v svetovnem pokalu, s skoki, ki jih je doslej prikazala pod Senčno goro, še ni povsem zadovoljna. Nadeja se, da bo danes, ko bo šlo prvič za odličja na tem SP, izčrpala rezerve, ki jih še ima. V Oberstdorfu se sicer počuti odlično.»Tu je res lepo, okolica je čudovita, vreme pa že prav spomladansko. Sonček nas dobro greje, upam, da nas bo do konca prvenstva,« si je zaželela Križnarjeva in v isti sapi pripomnila, da bi jo seveda dodatno pogrela tudi žlahtna kovina, ki ji jo po zadnjih vrhunskih predstavah mnogi že vnaprej obešajo okrog vratu. A mlada članica iz SSK Žiri, ki bo 9. marca dopolnila 21 let, se zaveda, da se bo morala zanjo nadvse potruditi in prikazati dva vrhunska skoka, kakršne v tej zimi kot za stavo niza v svetovnem pokalu.Z odličnimi uvrstitvami, na dosedanjih devetih (posamičnih) preizkušnjah v tej sezoni se je kar šestkrat zavihtela na zmagovalni oder, od tega dvakrat na najvišjo stopnico, si je pred tednom v Rasnovu priborila tudi vodstvo v skupni razvrstitvi. Kot pravi, ji rumena majica predstavlja dodatno spodbudo; njen glavni cilj v predolimpijski zimi 2020/21 je zdaj veliki kristalni globus, kajpak visoko oz. daleč meri tudi v Oberstdorfu.»Moja pričakovanja so vsekakor večja, kot so bila na prejšnjih velikih tekmovanjih. Seveda si želim kolajno, vem, da se znam zbrati in da sem jo sposobna osvojiti,« je ocenila 20-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini in na vprašanje, katere bodo njene najhujše tekmice, kot iz topa izstrelila: »Mislim, da bom bolj jaz drugim konkurentka!«V kvalifikacijah sta sicer nekoliko odskočili japonska šampionkain Avstrijka, naša najboljša je bila na tretjem mestu, ki jo je od vodilne Azijke ločilo 7,2 točke. »Poleti sem veliko delala na tem, da bom na določen dan prikazala svoje najboljše skoke. Ko bo šlo zares, bom poskušala ostati čim bolj zbrana in osredotočena na nastop, vse drugo pa ni v mojih rokah,« je poudarila 22-letnica iz Poljan nad Škofjo Loko.Letos je že trikrat stala na odru, nazadnje pred dvajsetimi dnevi na prvi tekmi v Hinzenbachu, kjer je po uvodni seriji vodila, na koncu pa je kot druga za klubsko kolegico Križnarjevo zaostala za pičle 0,8 točke. »Ta šola je bila zame zelo dobrodošla. Vprašanje je seveda, ali drugo mesto vzameš kot poraz ali odlično uvrstitev. Zame je bila to stopnička naprej, vse to pa gradi športnika,« je pojasnila Klinčeva.Naslov svetovne prvakinje izpred dveh let bo le stežka ubranila Norvežanka, ki v tej sezoni še ni odkrila zmagovite formule, Križnarjeva pa je v Seefeldu 2019 kot najboljša Slovenka pristala na sedmem mestu.