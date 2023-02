Dolina pod Poncami bo zasijala v soju žarometov

Svetovni prvenstvi alpskih smučarjev in biatloncev se nista izšli s slovenskim presežkom, toda če je bila to cena za to, da bodo naši nordijci blesteli na domačem mundialu v Planici, naj bo.

Osrednja pozornost ljubiteljev zimskih športov bo ta teden namenjena spektaklu v dolini pod Poncami, ki se bo s slovesno otvoritvijo začel jutri. Seveda pa bodo dejavni tudi drugi športniki, med drugimi deskarji na SP v Gruziji, nogometna liga prvakov prinaša ponovitev lanskega finala med Liverpoolom in Real Madridom ...

Liverpool se bo poskušal oddolžiti Real Madridu za poraz v lanskem finalu lige prvakov. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Teden se je začel s tekmo All-Star NBA, na kateri je sodeloval tudi slovenski as Luka Dončić. Deskarji v Bakurianiju imajo prost dan, teniške turnirje bodo začeli v Dohi, Marseillu in Riu de Janeiru (ATP) ter Dubaju in Meridi (WTA). Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa bo tokrat izpustil »domačo« dirko po Združenih arabskih emiratih.

Pustni torek bo dvojno vesel, poleg krofov in mask ga bo ob 20.23 zaznamovalo odprtje 55. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. Smučarski skakalci, tekači in kombinatorci se bodo do 5. marca borili za kolajne v 25 disciplinah. V Gruziji se bosta ob 10. uri začeli tekmi deskarjev na snegu v paralelnem slalomu. V 1. SNL bosta tekmi Koper – Radomlje (15.00) in Mura – Tabor Sežana (17.30). Večer bo zaznamoval derbi osmine finala lige prvakov med Liverpoolom in Real Madridom, tudi druga tekma bo atraktivna: Eintracht vs. Napoli.

V Tivoliju se bodo borili tekvondoisti. FOTO: Blaž Samec

Pepelnična sreda pomeni začetek posta pred veliko nočjo in tudi v Planici se še nihče ne bo mastil s kolajnami, saj se bo začelo s kvalifikacijami tekačic na 5 km prosto (12.00) in tekačev na 10 km prosto (13.30) ter skakalk na srednji skakalnici (16.30). V Bakurianiju bo mešana ekipna tekma v paralelnem slalomu (9.25). V 1. SNL bosta tekmi Celje – Bravo (15.00) in Olimpija – Gorica (17.30), v ligi prvakov pa Inter – Porto in Leipzig – Manchester City (21.00). V rokometni različici LP bo Celje Pivovarna Laško gostovalo v Kielu (18.45).

Darko Jorgić bo branil zmago v Montreuxu. FOTO: NLB

V četrtek ob 17. uri bo na SP v Planici posamična tekma skakalk na srednji skakalnici, pred tem bodo prve komplete odličij podelili najboljšim tekačem in tekačicam v šprintu. Triindvajseto kolo v 1. SNL bosta sklenila Domžale in Maribor (17.30), nogometaši bodo odigrali povratne tekme končnice za osmino finala v evropski ligi in konferenčni ligi, največ oči bo uprtih v derbi med Manchester Unitedom in Barcelono (prva tekma 2:2). Ob 11. uri bo atletski šampion Kristjan Čeh predstavil načrte in cilje za novo sezono.

V petek se bodo za kolajne na SP merile nordijske kombinatorke (skoki 11.30, teki 14.30), skakalci bodo ob 17.45 imeli kvalifikacije na srednji skakalnici. V Nyonu bo žreb parov osmine finala evropske lige in konferenčne lige. Slovenski košarkarji bodo v kvalifikacijah za SP ob 16. uri gostovali v Estoniji.

Jorgić na top 16, tekvondo v Tivoliju

V soboto se bodo v Planici ob 17. uri za prve kolajne merili skakalci, dekleta bodo imela ob 12.15 ekipno tekmo. V 1. SNL bodo tekme Bravo – Mura (13.00), Radomlje – Tabor (15.00) in Koper – Olimpija (17.30). V Crans Montani bo ženski smuk (11.00), v ZDA pa moški veleslalom (19.00 in 22.00). V Montreuxu bo prestižni turnir top 16 v namiznem tenisu, naslov bo branil Darko Jorgić. V ljubljanskem Tivoliju pa bo OP Slovenije v tekvondoju z Ivanom Trajkovićem in Patrickom Divkovićem.

V nedeljo bo derbi med Celjem in Gorenjem. FOTO: Slavko Kolar

V nedeljo bosta mešani ekipni tekmi v smučarskih skokih (17.00) in nordijski kombinaciji (skoki 10.30, teki 15.00), tekači in tekačice pa bodo ob 13.30 začeli izločilne boje v ekipnem šprintu. V Crans Montani se bo ob 11. uri začel superveleslalom za ženske, v Palisaders Tahoe pa se bodo med količke pognali slalomisti (19.00 in 22.00).

Z gorsko etapo se bo končala kolesarska dirka v ZAE. V 24. kolu 1. SNL bosta tekmi Maribor – Celje (15.00) in Gorica – Domžale (17.30). V rokometni ligi NLB bo veliki derbi med Celjem PL in Gorenjem (20.00), v »evropskem« terminu (21.30) se bodo udarili košarkarji Dallasa in LA Lakers z Dončićem in LeBronom Jamesom.