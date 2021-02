Srebro za slovenske skakalne upe v Lahtiju

Slovenski skakalni upi Žak Mogel, Jan Bombek, Rok Masle in Jernej Presečnik so se na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Lahtiju na ekipni preizkušnji ovenčali s srebro kolajno. Zaostali so le za Avstrijci Davidom Haagnom, Danielom Tchofenigom, Eliasom Medwedom in Niklasom Bachlingerjem, ki so upravičili vlogo favoritov in zanesljivo zmagali.



Naši mladinski reprezentanti so bili drugi že po uvodni seriji, na koncu pa jih je od zlatih Avstrijcev ločilo 71,5 točke. Točkovno najboljši v slovenski ekipi je bil najmlajši – komaj 16-letni Masle (90,5 m in 94,5 m), ki je k srebrnemu odličju prispeval 240,8 točke. Le točko manj je zbral Presečnik (90,5 m in 92,5 m), Mogel (88 m in 88 m) in Bombek (88 m in 86 m) pa sta dodala 218,9 oziroma 215, točke.

