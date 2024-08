Stöckl z norveške na poljsko zvezo

Alexander Stöckl se je pridružil poljski smučarski zvezi, so zapisali na spletni strani skijumping.pl. Nekdanji selektor norveške skakalne reprezentance je že 1. avgusta zasedel mesto športnega direktorja poljske zveze za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Avstrijec je podpisal pogodbo do konca olimpijske sezone 2025/26.

Stöckl je bil zadnjih 13 let glavni trener norveške reprezentance v smučarskih skokih. Avstrijski selektor je s svojimi skakalci dosegel številne uspehe, med drugim olimpijske kolajne, odličja s svetovnih prvenstev ter zmage v svetovnem pokalu, pokalu narodov in novoletni turneji.

Lansko zimo pa je prišlo do spora med trenerjem in skakalci, ki se je končal s sporazumno prekinitvijo pogodbe s 50-letnikom.

Poljska smučarska zveza je uradno potrdila zaposlitev Alexandra Stöckla. Avstrijec je 1. avgusta nastopil delo športnega direktorja za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. V preteklosti sta to funkcijo opravljala Adam Małysz in Łukasz Kruczek.

»Zelo sem vesel, da se je Alex pridružil naši ekipi. Je odličen trener in ima bogate izkušnje v smučarskih skokih. Osebo, kot je on, smo iskali kot vodjo teh disciplin. Vedno poskušamo zaposliti najboljše med najboljšimi, da bi se lahko smučarski skoki na Poljskem še naprej razvijali,« je za poljsko zvezo dejal predsednik in nekdanji vrhunski skakalec, Adam Małysz.