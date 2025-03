Stotinke končno na slovenski strani, Hrobat je na stopničkah

Zelo dobra sezona Mihe Hrobata še ni končana. Potem ko je celo zimo krojil smukaški vrh in bil zelo konkurenčen tudi na klasikah v Wengnu in Kitzbuhlu, je v Kvitjfellu prišel še do prvih stopničk v superveleslalomu. Na tretjem mestu je za stotinko premagal Marca Odermatta.

Kvitfjell očitno Kranjčanu zelo leži, že na treningu je bil najhitrejši, nato v petek naredil napako, včeraj pa mu je na smuku zmanjkalo le pet stotink za tretje mesto. Danes je imel nižja pričakovanja, najboljšo uvrstitev sezone v superveleslalomu je dosegel v Crans Montani z 8. mestom, tokrat pa se mu je vse zložilo, kot je želel.

Bil je zelo hiter, če ne bi naredil manjše napake v spodnjem delu, bi bil celo v igri za zmago, tako pa je za stotinko premagal vodilnega v skupnem seštevku in najboljšega superveleslalomista sezone Odermatta ter končal na tretjem mestu. Zaostal je 48 stotink sekunde za zmagovalcem, tako kot v petek je bil najhitrejši Dominik Paris.

FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Ob koncu najboljše sezone kariere bo imel 30-letni Hrobat na finalu v Sun Valleyju (20.-27.3) še dve priložnosti, da stopi na zmagovalni oder, morda tudi na vrh, še vedno je v igri tudi za tretje mesto v smukaški razvrstitvi.