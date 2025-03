Hrobat le pet stotink za stopničkami, Naraločnik pred vsemi Avstrijci

Miha Hrobat se v Kvitfjellu počuti odlično. Dobil je edini trening smuka, na petkovi prvi tekmi je pričakoval več, a je po napaki končal "le" na 11. mestu, danes ga je od stopničk ločilo le pet stotink sekunde. Švicarji so bili za las premočni, odličen je bil tudi Nejc Naraločnik.

Hrobat je bil tokrat odločen, da z napadom pride na zmagovalni oder in ni bil daleč od uspeha. Na polovici proge je za zmagovalcem Franjom von Allmenom zaostajal le nekaj stotink sekunde, do cilja se je zaostanek povišal na še vedno majhnih 43 stotink, kar pa ni bilo dovolj za stopničke. Hrobat je končal tik pod njimi, pred njim sta bila še Marco Odermatt in Stefan Rogentin. Hrobat pred finalom v Sun Valleyju za tretjim mestom v smukaškem seštevku, drži ga Alexis Monney, zaostaja le za 12 točk.

Nejc Naraločnik je na zanj najboljšem smuku sezone pokazal najboljše smučanje. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Presenečenje je pripravil tudi Nejc Naraločnik, ki je s številko 38 smučal zelo hitro in se zavihtel na sedmo mesto, kar je najboljša uvrstitev doslej za slovenskega tekmovalca. Premagal je vse Avstrijce, Kanadčane in Francoze. Žal pa tudi ta lep rezultat ne bo dovolj za nastop na finalu sezone, Naraločnik je v smukaškem seštevku 27., na finalu ima pravico nastopa 25 tekmovalcev.

Jutri bo v Kvitfjellu na sporedu še superveleslalom.