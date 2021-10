Superveleslalom pred ukinitvijo?

Odkar je čelo Mednarodne smučarske zveze (Fis) junija prevzel švedski milijarder Johan Eliasch, je že čutiti nakane o preobrazbi belega cirkusa. Tako naj bi glede tekmovalnega sporeda bilo jasno, da ne bo zime brez velikega tekmovanja, ali svetovnega prvenstva ali zimskih olimpijskih iger. Uvedli naj bi tudi sistem napredovanja in izpadanja smučarjev in smučark, več bi bilo večernih tekem pod umetno svetlobo, ukinili naj bi superveleslalom. Sicer ničesar še ni gotovega črno na belem papirju oziroma dogovorjenega do zadnjega detajla. Za zdaj gre za izmenjave idej med funkcionarji, športniki in prireditelji, ideje naj bi se z nacionalnimi zvezami konkretiziralo na kongresu Fis maja meseca na Portugalskem.



Vsako leto naj bi bilo prirejeno svetovno prvenstvo, torej tudi v sezonah, ko ne bi bilo SP v običajnem razmiku dveh let oziroma ko ne bi bilo olimpijade. Denimo, naslednje leto so v Pekingu ZOI, leta 2023 je SP v Courchevel-Méribelu. Torej bi bil alpskosmučarski mundial nato tudi v letu 2024, ker takrat ni OI oziroma SP na vsaki dve leti. Generalni sekretar Fisa Michel Vion govori o malih olimpijadah, torej ne bi bilo sezone, ko bi se merili le v svetovnem pokalu. Marketinški šef mednarodne zveze Jürg Capol pa meni, da bi se morali bolj osredotočiti na smuk, veleslalom in slalom. Po alpski kombinaciji je tako v resni nevarnosti za tekmovalno izumrtje superveleslalom oziroma super-G.



Capol razmišlja tudi o različnih razredih. Tako naj bi v svetovnem pokalu obstajala razreda A in B. Smučarji in smučarke bi glede na svoje predstave lahko napredovali v razred višje oziroma lahko tudi padli v nižjo tekmovalno skupino. Konkretno, v kakovostnem razredu A bi tekmovalo le 24 posameznikov in posameznic, kakovost smučanja bi bila tako višja, tekme bolj zanimive, kar naj bi ustrezalo tudi televizijskim hišam.

