Surov zrak brez Rusov, ostra tudi norveška šampionka

Vodilni možje pri Norveški smučarski zvezi so sklenili, da se ruski in beloruski športniki ne bodo smeli udeležiti tekem na njihovih tleh. To pomeni, da bo skakalna turneja Raw Air (surov zrak), ki se bo jutri začela v Lillehammerju, minila brez smučarskih skakalcev in skakalk iz države, ki je pred dnevi napadla Ukrajino.

Norvežani so tako sledili predlogu Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), medtem ko Mednarodna smučarska zveza (FIS) glede tega še okleva. »Upali smo, da bodo v imenu celotnega smučarskega športa takšno odločitov sprejeli pri FIS, naša zveza pa ni mogla več čakati. Po temeljitem razmisleku smo se odločili, da ruskim in beloruskim športnikom ne bomo dovolili tekmovati na Norveškem,« je poudaril predsednik norveške zveze Erik Røste.

Norveška skakalna šampionka Maren Lundby, ki si je lani vzela daljši premor od vrhunskega športa, je, denimo, na družbenem omrežju twitter zapisala. »Vojna ni igra. Da se ta norija konča, mora svoje prispevati tudi šport. Ne sme le dajati praznih besed!« je čivknila olimpijska šampionka iz Pjongčanga 2018.

Ruski skakalci na čelu z Jevgenijem Klimovom, ki v svetovnem pokalu ta čas drži 31. mesto, tako ne bodo smeli nastopiti niti na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, ki bo med 10. in 13. marcem na največji letalnici na svetu v Vikersundu. Za podoben korak so se odločili tudi prireditelji mladinskega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki se je z uradnimi treningi včeraj začelo v Zakopanah. Na Poljskem tako ne bo, denimo, Irme Mahinje in Danila Sadrejeva, dobitnikov kolajn z nedavnih olimpijskih iger v Pekingu.