Švedinja rešila Slovenke

Švedinje Anna Magnuson, Linn Persson ter sestri Elvira in Hanna Öberg so zmagale v ženski biatlonski štafetni tekmi za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu. Na 4 x 6 km so za 29,1 sekunde ugnale Rusinje in za 59,2 Francozinje. Slovenke Polona in Živa Klemenčič, Kaja Zorč in Nika Vindišar so med 24 reprezentancami na koncu zasedle 19. mesto.

Še enkrat več je odločalo streljanje, pri katerem so bile najbolj natančne Švedinje, ki so si privoščile vsega pet poprav do zadnjega streljanja. Hanna Öberg je vse skupaj začinila s kazenskim krogom, a je bila njena prednost že pred tem dovolj velika, da je Švedska zanesljivo zmagala. Na tekmi preobratov so bile druge Rusinje, tretje pa Francozinje, ki so se v zadnjem krogu otresle nemškega napada. Nemke so v prvi predaji po kazenskem krogu Vanesse Voigt zaostajale celo za Slovenkami, na koncu pa so se borile za zmagovalni oder.

Slovenska vrsta je glede na videno v sezoni, dekleta so še brez osvojene točke, lahko zadovoljna s prikazanim. Ekipa je na koncu ostala v tekmi, malo pa jim je pri tem pomagala tudi Öbergova, ki je za tri dodatna polnjenja in kazenski krog porabila dodatno minuto, sicer bi Vindišarjevi grozil zaostanek kroga. Polona Klemenčič je prvo predajo končala kot 21., Živa je predala kot 18. in Zorčeva kot 19., nato je Vindišarjevi po prvem strelu grozilo, da jo bo Švedinja ujela, a se je mlada Gorjanka spretno in srečno izognila predčasnemu koncu.