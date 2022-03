Vsi štirje slovenski orli ob polčasu v boju za kolajno

Uvodni dve seriji od štirih na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu na Norveškem sta se razpletli z vodstvom domačina Mariusa Lindvika (232,5, 226,5 m/457,5 točke) pred svetovnim rekorderjem Stefanom Kraftom (225,5, 230/ -6,5).

Tudi Slovenci so se na uradno največji letalnici na svetu zelo izkazali. Tretji je bil Domen Prevc (231,5/222,5/ -19,9), četrti z daljavo dneva Timi Zajc (242,5, 218/ -21,0), peti Anže Lanišek (230, 211,5/ -30,9) in sedmi Peter Prevc (236, 207,5/ -37,9). Tretja in četrta serija bosta jutri.

Domen Prevc: »Pravi preporod. Že na treningih na manjših skakalnicah sem kazal dobre skoke, boljše skoke sem pobral in jih prenesel sem. Ta skakalnica mi res ustreza, ima lep ritem, ujamem se z njo in potem je rezultat tu. Jutri pričakujem težko borbo, vsak skok šteje. Treba je biti pazljiv, previden in upam, da bom še kanček bolj užival kot danes.«

Timi Zajc je dokazal, da je pravi letalec. FOTO: Geir Olsen/AFP

Začelo se je še boljše za Slovence, po prvi seriji je bil Lanišek drugi in Zajc tretji, Peter Prevc peti in Domen Prevc sedmi. Vodil je olimpijski prvak iz Pekinga Lindvik, ki je imel 7,3 točke prednosti pred Laniškom. Kraft, ki je v Vikersundu postavil svetovni rekord 253,5 metra, je bil šesti. Toda druga serija je prinesla močan veter v hrbet, v razmerah pa sta se slabše znašla Lanišek in Peter Prevc.

Timi Zajc: »Prvi polet je bil res vrhunski, škoda doskoka, tam sem izgubil 15 točk, a ob novem osebnem rekordu se ti res lahko le smeji. Drugi skok pa je bil malo preveč previden, a sem v igri za medaljo in jutri bom znova skušal tako uživati kot danes.«

Anze Lanišek je po razočaranju na OI spet ujel odlično formo. FOTO: Terje Bendiksby/AFP

Anže Lanišek: »Vsi skupaj super letimo in kot ekipa kažemo, da smo zelo močni. Manjši kiks z moje strani v drugi seriji, a še vedno dovolj dobro, da me je odneslo čez 200 metrov, razmere so bile kar težke. Jutri je nov dan, spočijmo se in poizkusimo odleteti še dlje.«

Kot predtekmovalec je nastopil Cene Prevc in dosegel daljavo kar 243,5 m, kar je njegov osebni rekord. Odločilni tretja in četrta serija bosta v soboto, v nedeljo sledi še moštvena tekma.

Peter Prevc: »Prvi dan se je kar dobro končal, sploh v luči dejstva, da že nekaj let nisem tako suvereno letel okrog 230 metrov. V prvi seriji mi je uspel super polet, v drugi pa sem naredil manjšo napako. Morda tudi zato, ker je bila zaletna hitrost še za 5 km/h višja in je bilo treba prej odskočit, pa se temu nisem najbolje prilagodil. Jutri odločno v nov dan. Sproščenosti si za zdaj še ne smem privoščiti, ker je treba biti osredotočen do konca prvenstva.

Branilec naslova Nemec Karl Geiger je šele 13. in bržkone ne bo ubranil zmage iz Planice 2020.

Peter Prevc je v prvi seriji poletel 236 metrov. FOTO: Terje Bendiksby/AFP