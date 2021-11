Svindal izgubil kar ducat kilogramov

Aksel Lund Svindal je v alpskem smučanju osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. To potrjujejo tudi številne kolajne, ki jih je osvojil na največjih tekmovanjih. Svojo uspešno športno pot je sklenil februarja 2019 – po drugem mestu v smuku na svetovnem prvenstvu v Åreju. Med nedavnim obiskom Avstrije je med drugim priznal, da še zmeraj pogreša »beli cirkus«.

Na štart tekme pa se ne bi več odpravil. »Niti na žensko preizkušnjo se ne bi podal. Zato bi moral spet pridobiti moč in kar nekaj kilogramov. Moram reči, da je vse skupaj kar malce nenavadno: Jedel sem malo manj, poleg tega sem tudi manj časa preživel v fitnesu. In kar naenkrat sem bil lažji za dvanajst kilogramov,« je zaupal 38-letni Norvežan in dodal, da ne pogreša tekem, ampak celotno karavano.

»Pogrešam potovanja z ekipo, reprezentančne priprave, skupna kosila in igre s kartami ob večerih. Takšne stvari mi manjkajo,« je razkril Svindal, ki nima več veliko stikov z zdajšnjimi akterji v alpskem smučanju. »Moram priznati, da imam manj stikov, kot sem mislil, da jih bom imel. Od tujcev se, denimo, redno slišim le s Felixom Neureutherjem,« je še dejal nekdanji norveški zvezdnik, ki je srečo v zasebnem življenju našel z življenjsko sopotnico Amelie Luel, s katero sta si pred kratkim skupaj ogledala premiero filma o njem s preprostim naslovom »Aksel«. Poleg tega vodi hotel in televizijsko oddajo, sklepa posle na borzi itn.