Svindal razkril uspešen poseg zaradi raka na modih

Potem ko so v nemški bundesligi v zadnjem času štirje nogometaši razkrili, da so zboleli za rakom na modih, se je v soboto za takšen korak, javno razkritje bolezni, odločil tudi nekdanji norveški smučar Aksel Lund Svindal, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Norvežan je sporočil, da je zdravljenje uspešno.

»Začutil sem, da nekaj ni v redu, in odšel na zdravniški pregled. Hitro so me premestili v bolnišnico, kjer so se zdravniški sumi potrdili. Rak na modih,« je na družbenih omrežjih zapisal dvakratni olimpijski prvak.

Vse se je dogajalo zelo hitro, je dodal Svindal, a ker se je za pregled odločil v zgodnjem stadiju bolezni, je prognoza zdravljenja zelo dobra.

»Zahvaljujem se norveškemu javnemu zdravstvenemu sistemu,« je še dodal Svindal in poudaril, da je bil ključen zdravniški pregled ob prvem sumu. Svindal je uspešno kariero, med drugim je bil dvakrat zmagovalec seštevka svetovnega pokala in petkrat svetovni prvak, končal leta 2019.

V Nemčiji so v zadnjem obdobju odkrili povečano število primerov raka na modih med nogometaši bundeslige; zadnjemu so tumor odkrili Jean-Paulu Boetiusu, pred njim pa so pregledi bolezen pokazali še pri Marcu Richterju, Timu Baumgartlu in Sebastienu Hallerju.