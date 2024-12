Tekme svetovnega pokala FIS v Sloveniji vsaj do leta 2034

Smučarska zveza Slovenije (SZS) je z Mednarodno smučarsko zvezo (FIS) podpisala dolgoročno pogodbo o centralizaciji medijskih pravic, ki prinaša pomembne spremembe na področju upravljanja pravic in zagotavljanja TV-produkcije za tekme svetovnega pokala v Sloveniji. Pogodba med FIS in SZS bo veljala od sezone 2026/2027 do sezone 2033/2034 in vključuje vrsto izboljšav, pomembnih za razvoj zimskih športov, so sporočii s SZS.

Centralizacija medijskih pravic je bila sicer potrjena že na kongresu FIS leta 2021, leta 2023 se je vodstvo FIS za realizacijo le-te dogovorilo z agencijo Infront, aprila letos pa je bil ta dogovor in podpis pogodbe potrjen tudi na predsedstvu FIS. Sledilo je več kot polletno obdobje usklajevanj in pogajanj posameznih nacionalnih zvez s pristojnimi službami in vodstvom FIS, ter agencijo Infront.

»V tem obdobju je Slovenija igrala vidnejšo vlogo pri zagotavljanju boljših finančnih garancij za nacionalne zveze, ki na letni ravni s prihodki od TV-pravic ne presežejo tri milijone evrov. Finančne garancije so v pogodbah za te nacionalne zveze določene z višjim odstotkom povečanja glede na trenutne vrednosti kot za nacionalne zveze z višjim prihodkom od medijskih pravic. Poleg garantiranih vrednosti centralizacija prinaša potencial dodatnega dobička, ki se deli med nacionalne zveze glede na dejansko prodajo na trgu in predstavlja pomembno novost pri upravljanju medijskih pravic. Pogodba vključuje dolgoročni koledar alpskega smučanja in smučarskih skokov, ki Sloveniji zagotavlja 10 tekem na leto – štiri v alpskem smučanju in šest v smučarskih skokih, kar je več, kot jih imamo v koledarju trenutno.«, je ob podpisu pogodbe dejal predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar.

Enzo Smrekar je bil zadovoljen s pogodbo. FOTO: Črt Piksi

Direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan pa je dodal: »V močni konkurenci nacij, ki po večini izdatneje kot pri nas vlagajo v športno in podporno infrastrukturo, gre prav tako za izpolnitev enega od ključnih ciljev SZS v tem procesu centralizacije. Prav tako v organizaciji na našo pobudo ostajajo tekmovanja v drugih panogah, ki imajo manjše vrednosti medijskih pravic in niso predmet dolgoročnega koledarja. Centralizacija uvaja tudi novo digitalno platformo FIS, ki bo omogočala arhiviranje in dostop do vsebin, vendar z dodatnimi obveznostmi za organizatorje. Slovenija bo imela pomembno vlogo v novoustanovljenih telesih FIS za upravljanje medijskih pravic, kar krepi njen položaj na mednarodnem prizorišču.«

S centralizacijo se odpirajo nove priložnosti za nadaljnji razvoj slovenskega športa. Smučarska zveza Slovenije si bo prizadevala, da pogodba prinese maksimalne koristi za slovenske športnice in športnike, organizatorje in navijače, so sporočili s SZS.