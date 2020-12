Timi Zajc izključen iz reprezentance

Iz Smučarske zveze Slovenije so se oglasili s sporočilom za javnost, v katerem je Tomi Trbovc, predstavnik za stike z javnostjo, zapisal naslednji tekst.



»Danes, 12.12.2020 zjutraj, je Ljubo Jasnič, vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, na predlog Gorazda Bertonclja, glavnega trenerja slovenske reprezentance v smučarskih skokih, sprejel sklep o izključitvi Timija Zajca, člana A reprezentance iz FIS svetovnega prvenstva v poletih v Planici.



Sklep je bil sprejet na podlagi podpisane pogodbe s športnikom, pravilnikom o pravicah in dolžnostih tekmovalcev ter disciplinskim pravilnikom Smučarske zveze Slovenije.



Timi Zajc je bil o sklepu obveščen takoj po njegovem sprejetju. V nadaljevanju je vodstvo reprezentance zadržalo Petra Prevca in Žigo Jelarja v Kranjski Gori v hotelu Kompas, saj sta želela zeleni mehurček zapustiti ravno danes zjutraj. Po pogovorih z vodstvom tekmovanja in predstavniki FIS, obstaja možnost, da eden izmed dvojice nastopi na nedeljski ekipni tekmi.

Prihodnji teden se bodo sestali pristojni organi panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo ter obravnavali poročilo o petkovem dogodku.«

