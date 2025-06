Tina Maze razkrila svoj novi projekt

Nekdanja slovenska zvezdnica belih strmin Tina Maze je ustanovila smučarsko akademijo. Prvi pripravljalni tabor za prihodnje smučarske šampione bo izpeljala konec avgusta na Kopah, je sporočila prek družbenega omrežja Instagram.

Kot je razkrila, bo tabor za prihodnje šampione starostnih skupin od 12 let (otroci, rojeni leta 2013 ali pozneje) do 16 let (otroci, rojeni leta 2010 ali pozneje) med 24. in 27. avgustom.

»Zdaj imamo datume in kraj naše 'Misije Akademije'. Ker so korenine izjemnega pomena in ker nam gradnja dobrih in močnih osnov daje vseživljenjsko stabilnost, bomo začeli tam, kjer se je zame vse začelo! Kmalu bomo odprli prijave in možnost, da se nam to poletje pridružiš na Kopah med 24. in 27. avgustom,« je nadobudneže povabila 42-letna Črnjanka.

Po koncu uspešne športne poti je ostala zvesta belim strminam. Smučarsko karavano spremlja kot sodelavka televizijske postaje Eurosport. Zdaj se je odločila, da bo svoje znanje predala mlajšim rodovom v okviru smučarske akademije.

V alpskem smučanju je osvojila tako rekoč vse

Mazejeva velja za eno od najboljših slovenskih športnic, ki je v alpskem smučanju osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Z olimpijskih iger ima štiri kolajne, dvakrat je bila srebrna v Vancouvru 2010 in dvakrat zlata v Sočiju 2014. S svetovnih prvenstev se je vrnila s štirimi zlatimi in petimi srebrnimi odličji.

V svetovnem pokalu je zbrala 81 uvrstitev med najboljšo trojico, od tega je slavila 26 zmag. V sezoni 2012/13 je kot prva Slovenka osvojila veliki kristalni globus za končno prvo mesto v skupni razvrstitvi, zimo pa je končala še z dvema malima globusoma.

Pohvali se lahko tudi s posebnim mejnikom – 2414 točk, kolikor jih je osvojila v šampionski zimi, velja za rekord in najboljši izkupiček v eni sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju. Kariero je uradno sklenila 7. januarja 2017 na zlati lisici v Mariboru, kjer je leta 1999 prestala ognjeni krst v svetovnem pokalu.