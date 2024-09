Tina tik pod odrom najboljših treh

Slovenska smučarska skakalka Tina Erzar je osvojila 4. mesto na tekmi za poletno veliko nagrado v romunskem Rasnovu. Za lep slovenski ekipni uspeh sta poskrbeli še sedmouvrščena Ema Klinec in Nika Prevc, ki je na koncu osvojila deveto mesto. Zmagala je Italijanka Lara Malsiner.

Erzarjeva je v prvo skočila 87 metrov, nato pa v drugi seriji dodala še tri metre, s čimer je imela celo drugi dosežek v omenjeni seriji.

Po prvem skoku je bila izmed Slovenk najvišje uvrščena Ema Klinec, ki je s skokom dolgim 92 metrov zasedala 2. mesto. V finalu je svojo uvrstitev pokvarila, saj je skočila le 83,5 metra in nazadovala za pet mest.

Še za meter krajša je v drugo bila Nika Prevc, ki je po prvi seriji zasedala peto mesto, v kateri je pristala pri 87 metrih. Četrta slovenska predstavnica Ajda Košnjek je osvojila 27. mesto.

Italijanka je bila s skokoma dolgima 94 in 95,5 metra prepričljivo najboljša v obeh serijah. Na 2. in 3. mestu sta se zvrstili še njena rojakinja Annika Sief in Japonka Nozomi Maruyama.