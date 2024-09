Na Poljskem ni šlo po slovenskih željah

V Visli se je po dobrem mesecu dni nadaljevala velika nagrada v smučarskih skokih. Na obeh tekmah je zmagal Norvežan Marius Lindvik, obakrat – zanimivo – pred Estoncem Arttijem Aigrom. Slovenski tekmovalci se niso vmešali v boj za vidnejše uvrstitve. Obakrat se je v finale prebil le Maksim Bartolj (30. in 21.), po enkrat pa Žiga Jelar (26. in 31.) ter Domen Prevc (37. in 23.).

V Trondheimu pa so se skakalci in skakalke potegovali za točke v (med)celinskem pokalu. Največ sta jih osvojila dvakratna zmagovalca, Nemka Katharina Schmid in Avstrijec Manuel Fettner. V ženski konkurenci se je od naših med deseterico prebila le Ema Klinec (18. in 9.), v finale sta obakrat skočili še Nika Prevc (11. in 13.) in Tina Erzar (19. in 15.). Do točk se je dokopala tudi Taja Bodlaj (24. in 32.). Med moškimi je najboljšo slovensko uvrstitev dosegel Žak Mogel (12. in 7.), obakrat je točke osvojil še Lovro Kos (8. in 17.), eno pa je ujel Matija Vidic (30. in 37.).