V Visli norveško slavje, na Norveškem najboljša Nemka, med Slovenkami Nika Prevc

Na prvi od dveh tekem za veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Visli je premočno zmagal Marius Lidvik. Norveški skakalec je bil na veliki napravi, poimenovani po domačem šampionu Adamu Malyszu, najboljši s skokoma, dolgima 133 in 135,5 metra.

Lidvik je za svoja nastopa zbral 282,4 točke, 14,3 več kot drugouvrščeni Estonec Artti Aigro (130 m in 133,5 m), tretje mesto pa je osvojil Švicar Gregor Deschwanden (129 m in 130 m). Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal zmagovalec včerajšnjega prologa, Mariusov rojak Johann Andre Forfang (132,5 m in 129 m), peti pa je bil Italijan Alex Insam (124,5 m in 127,5 m).

Slovenski skakalci niso posegli po vidnejših uvrstitvah. Še najboljši je bil Žiga Jelar (119 m in 120,5 m), ki je izvlekel 26. mesto. Eno točko je s 30. mestom ujel tudi Maksim Bartolj (116 m in 117 m), medtem ko je bil Domen Prevc (115 m/37. mesto) prekratek za finale.

Jutri bo v Visli še druga tekma, ki se bo prav tako začela ob 15. uri.

Zmagoslavje Nemke Katharine Schmid

V Trondheimu pa se skakalci in skakalke merijo na tekmah za (med)celinski pokal. Med dekleti je zanesljivo zmagala Nemka Katharina Schmid (103 m in 98,5 m), ki sta ji družbo na odru delali Norvežanki Anna Odine Strøm (99 m in 101 m) in Thea Minyan Bjørseth (100 m in 97,5 m).

Med Slovenkami se je najvišje uvrstila Nika Prevc (92 m in 99,5 m), ki je bila enajsta. Ema Klinec (82 m in 94 m) in Tina Erzar (89,5 m in 95 m) sta druga za drugo pristali na 18. oziroma 19. mestu, Taja Bodlaj (90 m in 93 m) je zasedla 24. mesto, Ajda Košnjek (82 m/36.) in Katra Komar (77 m/40.) pa sta ostali praznih rok.