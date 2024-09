Vodilni Niki Prevc za ovratnik dihala komaj 16-letna reprezentančna kolegica

Ker je v Rasnov pripotovalo zgolj 36 smučarskih skakalk iz enajstih držav, so namesto predvidenih kvalifikacij za jutrišnjo tekmo velike nagrade FIS izpeljali le prolog. V močno okrnjeni konkurenci so imeli največ veselja v močni slovenski ekipi.

S skokom, dolgim 97 metrov, je bila najboljša branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc, tik za njo pa se je uvrstila komaj 16-letna mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar (94 m), ki je zaostala za 4,8 točke. Tretja je bila Japonka Nozomi Marujama (95 m).

Najboljšo šesterico je zaokrožila slovenska rekorderka Ema Klinec (87,5 m), preostale tri naše skakalke Ajda Košnjek (75,5 m), Taja Bodlaj (75 m) in Jerica Jesenko (71,5 m), ki je tako kot Erzarjeva novinka na preizkušnjah poletne različice svetovnega pokala, pa so pristale na 28., 29. in 32. mestu.

V moški konkurenci, v kateri tokrat ni Slovencev, je prolog dobil Japonec Keiči Sato (92 m). Drugi je bil Avstrijec Ulrich Wohlgennant (94,5 m), tretji pa Poljal Pawel Wasek (93 m).

Ženski tekmi se bosta jutri in v nedeljo začeli ob 10.30, moški pa obakrat ob 15. uri.