Tudi drugi šprint sezone Samuelssonu, Slovenci pod pričakovanji

Švedski biatlonec Sebastian Samuelsson je v Östersundu na Švedskem dobil tudi drugo šprintersko tekmo za svetovni pokal v tej sezoni. Na 10-kilometrski progi je za 18,1 sekunde ugnal Francoza Emiliena Jacquelina in za 21,5 sekunde njegovega rojaka Quentina Fillona Mailleta. Vsi trije so bili na strelišču nenatančni po enkrat. Slovenci se niso posebej izkazali, najuspešnejši je bil Lovro Planko na 49. mestu.

V zadnjem krogu je dolgo kazalo na stopničke tudi za Norvežana Sturlo Holma Laegreida, zmagovalca uvodne letošnje tekme na 20 km, ki pa v smučini ni zdržal napada tekmecev. Ob Fillon Mailletu ga je prehitel tudi Rus Edvard Latipov in Norvežan je zdrsnil na peto mesto.

Fak komaj ujel zasledovanje

Samuelsson, nosilec štirih odličij s februarskega SP na Pokljuki, je bil premočan za tekmece predvsem v smučini. Z zmago je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, v katerem ima točko naskoka pred danes devetim Norvežanom Johannesom Thingnresom Boejem.

Lovro Planko je z enim zgrešenim strelom zasedel 49. mesto. FOTO: Roman Šipić/Delo

Slovenski tabor je pokazal eno slabših predstav in si močno pokvaril tudi izhodišče za zasledovanje. Najboljši je bil debitant na tekmah svetovnega pokala Lovro Planko, ki je z enim zgrešenim strelom in zaostankom dveh minut zasedel 49. mesto. Miha Dovžan je zgrešil dve tarči in bil 50., Jakov Fak pa je po treh kazenskih krogih in 60. mestu komaj ujel nedeljsko zasledovanje. Klemen Bauer je bil 87., Anton Vidmar pa 100.

Tudi dekleta v ozadju

Tudi slovenske biatlonke so bile daleč od pričakovanj. Ostale so brez želenih točk svetovnega pokala na 7,5-kilometrski progi in tudi brez uvrstitve med najboljših 60, ki omogoča nastop na zasledovanju. Živa Klemenčič je zgrešila tri tarče in zasedla 86. mesto, Polona Klemenčič je bila z enakim izkupičkom na strelišču 90., Nika Vindišar pa je morala v kazenski krog enkrat, a je v zadnjem krogu močno popustila in pristala na 98. mestu.

Lisa Theresa Hauser je bila najhitrejša v ženski konkurenci. FOTO: Fredrik Sandberg/AFP

Najhitrejša je bila Avstrijka Lisa Theresa Hauser. Z brezhibnim streljanjem je za 12,5 sekunde ugnala Švedinjo Elviro Öberg, ki je dvakrat zavila v kazenski krog, in 14,4 Belorusinjo Hano Solo, ki je zgrešila enega od desetih strelov.